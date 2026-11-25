مسئول فعالیت‌های جهادی بسیج استان البرز از فعالیت نزدیک به هزار و ۴۰۰ گروه جهادی در بخش‌های مختلف این استان خبر داد و گفت: این گروه‌ها با تمرکز بر نیازهای محلات، در حوزه‌های پزشکی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عدالت آموزشی فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، میلاد بوئینی در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با تشریح ظرفیت گروه‌های جهادی در خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: رویکرد اصلی این مجموعه‌ها، شناسایی مسائل و نیازهای محلات و استفاده از مشارکت مردم برای رفع مشکلات است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های زیست‌محیطی در استان افزود: کاشت حدود سه میلیون درخت با مشارکت گروه‌های جهادی در ایام درختکاری در دستور کار قرار دارد.

بوئینی همچنین از توزیع نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بسته ارزاق میان خانواده‌های نیازمند از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: تأمین جهیزیه و حمایت از اقشار کم‌برخوردار نیز از دیگر اقدامات گروه‌های جهادی در استان است.

مسئول فعالیت‌های جهادی بسیج استان البرز با تأکید بر تغییر رویکرد از کمک‌های مقطعی به حل ریشه‌ای مشکلات محلات بیان کرد: گروه‌های جهادی آموزش‌دیده با حضور در محلات و همراهی ساکنان، مسائل اصلی هر منطقه را شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای اجرایی ارائه می‌کنند.

وی نقش مساجد، پایگاه‌های بسیج، معتمدان محلی و خیرین را در این مسیر مهم دانست و افزود: در رسیدگی به مشکلات فوری خانواده‌ها، این ظرفیت‌ها می‌توانند به کمک افراد نیازمند و آسیب‌پذیر بیایند؛ اما در رویکرد مسئله‌محوری، هدف فراتر از حل یک مشکل موردی و معطوف به مشارکت مردم در رفع مسائل اساسی محله است.

بوئینی با بیان اینکه همه مشکلات با توان گروه‌های جهادی قابل حل نیست، تصریح کرد: در موضوعاتی که از ظرفیت مردم و گروه‌های جهادی خارج باشد، ابتدا از توان خیرین و سپس از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول استفاده می‌شود.

وی افزود: گروه‌های جهادی با مطالبه‌گری و همراهی مردم، پیگیر انجام مسئولیت دستگاه‌هایی هستند که بر اساس قانون، وظیفه و منابع مشخصی برای رفع مشکلات بر عهده دارند.

مسئول فعالیت‌های جهادی بسیج استان البرز در پایان، مشارکت مردم در اداره امور و پیشرفت محلات را از اهداف اصلی فعالیت‌های جهادی دانست و گفت: این گروه‌ها تلاش می‌کنند با حضور میدانی و اعتمادسازی، زمینه نقش‌آفرینی بیشتر مردم در شناسایی و حل مشکلات جامعه را فراهم کنند.