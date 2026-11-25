اهالی رباط کریم در دویست و شصت و نهمین شب همدلی، بار دیگر بر عزم راسخ خود برای تداوم حضور در میدان و تحقق کامل خونخواهی رهبر شهید تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اجتماع بزرگ شب دویست و شصت و نهمین شب همدلی و ایستادگی در شهرستان رباط کریم، شهروندان با حضور پرشور خود، از عزم راسخ و خستگی‌ناپذیری خود برای تداوم مبارزه و تحقق کامل خونخواهی رهبر شهید سخن گفتند.

حاضران در این مراسم، با تأکید بر نقش محوری بسیج در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، این سازمان را «شجره طیبه‌ای» خواندند که در طول ۴۷ سال از عمر انقلاب، توانمندی‌های بی‌شمار خود را در عرصه‌های مختلف به نمایش گذاشته است.

این اجتماع بزرگ، بار دیگر پیام ایستادگی و وفاداری ملت را در مسیر ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و حمایت از حقوق مظلومان به نمایش گذاشت.