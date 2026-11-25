فرمانده سپاه شهرستان ساوجبلاغ از اجرای ۴۷۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: ۳۵ برنامه از این مجموعه به‌عنوان برنامه‌های شاخص و محوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سرهنگ علیزاده در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با محوریت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جهادی و با مشارکت رده‌های مختلف مقاومت در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بسیج برخاسته از متن مردم و متکی بر مشارکت آنان است، افزود: بسیج در عرصه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی، رفع مشکلات جامعه و آبادانی کشور تلاش می‌کند و پایگاه‌های مقاومت نیز باید به‌عنوان خانه مردم، محل پیگیری مسائل و نیازهای محله‌ها باشند.

فرمانده سپاه ساوجبلاغ با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در بازسازی مناطق آسیب‌دیده استان البرز گفت: تجربه فعالیت‌های مردمی نشان داده است که حضور داوطلبانه بسیجیان و گروه‌های جهادی، در کنار پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند روند بازسازی و بازگشت خانواده‌ها به زندگی عادی را سرعت ببخشد.

علیزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهر مهستان افزود: پس از وارد شدن خسارت به برخی منازل در جریان جنگ تحمیلی سوم، گروه‌های جهادی با اقداماتی از جمله ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده خانه‌ها، تعمیر پنجره‌ها و بازگرداندن وسایل، در بازسازی منازل مشارکت کردند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، این اقدامات داوطلبانه در کمتر از دو هفته زمینه بازگشت خانواده‌ها به خانه‌هایشان را فراهم کرد.

وی همچنین با یادآوری تجربه مشارکت نیروهای بسیج در دوران شیوع کرونا و شرایط جنگی اخیر، گفت: هر زمان زمینه اعتماد و مشارکت فراهم شده، مردم نیز برای کمک و خدمت‌رسانی پیش‌قدم شده‌اند؛ از جمله شهروندانی که برای پشتیبانی از نیروهای حاضر در شرایط جنگی اعلام آمادگی کردند.

فرمانده سپاه ساوجبلاغ با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مردم در اداره امور جامعه، مشارکت مردمی را یکی از ظرفیت‌های مهم پیشرفت محله‌ها دانست و خواستار فراهم شدن سازوکارهای اجرایی برای حضور مؤثرتر مردم در این عرصه شد.

علیزاده در پایان از جوانان و همه افرادی که دغدغه پیشرفت محل زندگی خود را دارند دعوت کرد با پیوستن به پویش‌های مردمی و گروه‌های جهادی، در آبادانی محله‌ها مشارکت کنند.