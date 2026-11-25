به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، منوچهر حسنی، معاون املاک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، با اعلام این خبر در ارتباط تلفنی با برنامه زنده «نگاه مردم» صدا و سیمای استان گفت: روند صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با رفع بخشی از موانع قانونی و استقبال مالکان برای تعیین تکلیف وضعیت زمین‌های خود سرعت گرفته است.

وی افزود: صدور سند برای سایر اراضی کشاورزی استان نیز از طریق قانون تعیین تکلیف در حال پیگیری است.

حسنی با اشاره به سابقه معاملات غیررسمی املاک در البرز اظهار کرد: گسترش کرج و تفکیک زمین‌های روستایی از دهه ۴۰، در کنار محدودیت‌های قانونی مربوط به خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات، موجب رواج بخشی از معاملات با مبایعه‌نامه‌های عادی شده است.

وی ادامه داد: این روند در سال‌های گذشته زمینه‌ساز اختلافات ملکی و تشکیل پرونده‌های حقوقی متعددی با موضوع جعل، کلاهبرداری و اختلاف در مالکیت شده است.

معاون املاک ثبت اسناد البرز، ساماندهی اسناد عادی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از برنامه‌های مهم این اداره کل برشمرد و گفت: صدور اسناد مالکیت برای محدوده‌های مسکونی شهری و روستایی نیز با همکاری بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی دنبال می‌شود.

حسنی همچنین از آغاز اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در مرکز استان خبر داد و افزود: اجرای این ماده در سایر شهرهای البرز نیز برنامه‌ریزی شده و مقررات مربوط به پیش‌فروش آپارتمان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به الزامات قانونی معاملات ملکی تصریح کرد: اسناد تک‌برگ سبزرنگ صادرشده از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد مشمول الزام ثبت رسمی هستند و معاملات مربوط به این املاک باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

حسنی در پایان از دارندگان اسناد عادی خواست برای ثبت ادعا و مدارک مالکیت خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مهلت‌های قانونی را مدنظر قرار دهند و پیش از انجام معاملات ملکی، از وضعیت ثبتی املاک اطمینان حاصل کنند.