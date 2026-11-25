رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان طالقان از برنامه‌ریزی برای کاشت نهال در ۱۵۷ هکتار از اراضی استان البرز در چارچوب طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال خبر داد و گفت: انتخاب گونه‌های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی، محور اجرای این طرح در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، روح‌الله زینی‌وند در گفت‌وگو با برنامه رادیویی البرز من سلام صدا و سیمای استان با اشاره به ظرفیت‌های البرز در تولید نهال اظهار کرد: این استان با برخورداری از تنوع اقلیمی، شرایط متفاوت آب‌وهوایی و ویژگی‌های متنوع خاک، از ظرفیت‌های مهم کشور در زمینه تولید گونه‌های مختلف نهال برخوردار است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون اصله نهال در استان البرز در چارچوب برنامه‌های مرتبط با طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال تولید شده است و نهالستان بزرگ کرج نیز از مهم‌ترین نهالستان‌های جنگلی کشور به شمار می‌رود.

زینی‌وند با اشاره به برنامه کاشت نهال در ۱۵۷ هکتار از اراضی استان گفت: کارشناسان منابع طبیعی با بررسی و پایش مناطق مختلف، گونه‌های بومی و متناسب با شرایط طبیعی هر منطقه را شناسایی کرده‌اند تا عملیات نهال‌کاری با رعایت اصول فنی و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان طالقان با اشاره به تنوع پوشش گیاهی البرز از مناطق دشتی تا ارتفاعات کوهستانی طالقان اظهار کرد: حدود ۱۰ هزار هکتار جنگل بومی در این منطقه وجود دارد که گونه اُرس از مهم‌ترین درختان آن محسوب می‌شود و زالزالک و شیرخشت نیز از دیگر گونه‌های گیاهی این عرصه‌ها هستند.

وی مشارکت مردم و تشکل‌های اجتماعی را از عوامل مهم موفقیت طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال دانست و افزود: اجرای این طرح تنها بر عهده دستگاه‌های اجرایی نیست و همراهی مردم، گروه‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد در کاشت و نگهداری نهال‌ها ضرورت دارد.

زینی‌وند با تأکید بر اهمیت مراقبت از نهال‌های کاشته‌شده تصریح کرد: درختکاری تنها به کاشت نهال محدود نمی‌شود و نگهداری، آبیاری و مراقبت مستمر از درختان برای تضمین ماندگاری آنها اهمیت زیادی دارد.

وی همچنین از تداوم پویش‌های مردمی نهال‌کاری در استان خبر داد و گفت: پس از برگزاری پویش نهال‌کاری به مناسبت روز دانش‌آموز، هفته آینده نیز به مناسبت روز مادر و روز زن، پویش دیگری در استان البرز برگزار می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان طالقان در ادامه از اجرای برنامه توسعه فضای سبز در محور کرج، ماهدشت تا اشتهارد با مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد و بسیج سازندگی خبر داد و افزود: زیباسازی ورودی شهرها و توسعه فضای سبز در مسیرهای ارتباطی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان است.

زینی‌وند در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار مشارکت مردم، اجرای اصولی طرح‌های نهال‌کاری و مراقبت از پوشش گیاهی، بخشی از آسیب‌های واردشده به عرصه‌های طبیعی جبران و زمینه حفاظت پایدار از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز در استان البرز فراهم شود.