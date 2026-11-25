شهردار منطقه یک فردیس از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پروژه زیرگذر کچویی خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و کاهش مشکلات ترافیکی از اولویت‌های مدیریت شهری در این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، گلخو در برنامه زنده «البرز من سلام» صدا و سیمای استان البرز با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی منطقه یک فردیس اظهار کرد: پروژه زیرگذر کچویی در حال اجراست و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به شرایط جمعیتی و محدودیت‌های توسعه شهری در فردیس افزود: تراکم بالای جمعیت و کمبود اراضی با کاربری مناسب، از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری در این منطقه به شمار می‌رود و تأمین زیرساخت‌ها و سرانه‌های خدماتی متناسب با نیاز شهروندان را با دشواری مواجه کرده است.

شهردار منطقه یک فردیس با بیان اینکه این شهرستان از مناطق پرتراکم کشور محسوب می‌شود، گفت: محدودیت زمین برای ایجاد فضاهای خدماتی و عمومی، یکی از موانع اصلی توسعه متوازن شهری است و مدیریت شهری برای ارتقای سطح خدمات باید از ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثرتری استفاده کند.

گلخو توسعه فضای سبز و بهبود زیرساخت‌های شهری را از دیگر محورهای فعالیت مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: در کنار توجه به افزایش سرانه فضای سبز، رفع مشکلات ترافیکی و تقویت امکانات خدماتی نیز از نیازهای مهم منطقه است.

وی همچنین با تشریح محدوده جغرافیایی مناطق یک و دو شهرداری فردیس، وسعت منطقه یک را بیشتر از منطقه دو دانست و به تفاوت محدوده‌های خدماتی این دو منطقه اشاره کرد.

شهردار منطقه یک فردیس در بخش دیگری از این برنامه، با اشاره به وضعیت پیمانکاران خدمات شهری در نواحی یک و دو تأکید کرد: پیمانکاران موظف‌اند حقوق و بیمه نیروهای خود را به‌صورت منظم پرداخت کنند و برای اطمینان از اجرای این تعهدات، ضمانت‌های لازم در قراردادها پیش‌بینی شده است.

گلخو درباره مشکل ایجادشده در پرداخت بیمه مربوط به دی‌ماه سال گذشته نیز گفت: این مسئله ناشی از قصور در ارسال اطلاعات بیمه‌ای بوده و مقرر شده است ظرف سه روز آینده برطرف شود.

پیشرفت ۵۰ درصدی زیرگذر کچویی در شرایطی اعلام شده است که توسعه زیرساخت‌های ترافیکی و خدماتی، با توجه به تراکم بالای جمعیت، از مطالبات مهم شهروندان فردیس به شمار می‌رود.