دیدار تیم‌های فوتبال فرد البرز و پارس جنوبی جم در لیگ دسته اول فوتبال کشور، با حاشیه‌هایی خارج از زمین مسابقه همراه شد؛ درگیری میان شماری از بازیکنان دو تیم پس از پایان بازی، به مداخله پلیس و حضور طرفین در کلانتری انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، در این مسابقه که از حساسیت بالایی در جدول رده‌بندی برخوردار بود، پارس جنوبی جم موفق شد با نتیجه ۳ بر یک میزبان خود، فرد البرز را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد.

با پایان مسابقه، در مسیر منتهی به رختکن دو تیم، میان برخی بازیکنان درگیری رخ داد که بنا بر تصاویر منتشرشده، شدت آن به شکستن شیشه ورودی و مصدومیت تعدادی از بازیکنان منجر شد. علت آغاز درگیری و جزئیات دقیق آن هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

در پی وقوع این حادثه، نیروهای انتظامی استان البرز که در محل مسابقه حضور داشتند، وارد ماجرا شدند و مدیران و بازیکنان دو تیم را برای بررسی موضوع و ثبت گزارش به کلانتری منتقل کردند.

پس از چند ساعت گفت‌وگو در کلانتری، اعضای دو تیم با یکدیگر توافق کرده و به آشتی رسیدند. همچنین شکایت‌های مطرح‌شده میان برخی بازیکنان پس از توافق طرفین لغو شد و افراد حاضر بدون ادامه شکایت انتظامی، محل را ترک کردند.

با وجود پایان اختلافات میان طرفین، رسیدگی به ابعاد ورزشی این اتفاق همچنان ادامه دارد. گزارش ناظران مسابقه قرار است به سازمان لیگ ارسال شود تا پس از بررسی مستندات، موضوع برای تصمیم‌گیری و صدور احکام احتمالی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع شود.