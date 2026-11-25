

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر مصطفی ایزدی، با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: در صورت تداوم تحرکات دشمن، پاسخ ایران به منابع و زیرساخت‌های مهاجم، فرامنطقه‌ای خواهد بود.



جانشین فرمانده کل سپاه، با اشاره به ماهیت تهاجمی دشمن در درگیری‌های اخیر، از آمادگی بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌ها، از جمله پدافند هوایی، موشکی، پهپادی و جنگ الکترونیک خبر داد.



سرلشکر ایزدی به تجربه‌ جنگ‌های گذشته، اشاره کرد و افزود: ورود دشمن به حوزه‌های فرامنطقه‌ای، موجب شد عملیات‌های دفاعی ایران نیز از مرزهای جغرافیایی فراتر رود.



جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: فرماندهی عالی جنگ اعلام کرده است که در صورت تداوم تحرکات دشمن علیه ایران، این مسئله را به صورت فرامنطقه‌ای توسعه خواهیم داد و در برابر هرگونه تجاوز به زیرساخت‌ها یا مراکز فناوری، پاسخی کوبنده خواهیم داد و در دفاع از کشورمان هیچ ملاحظه‌ای را در نظر نمی‌گیریم و در برابر حرکت دشمن عملیات متقابل پشیمان کننده انجام می‌دهیم.



سرلشکر ایزدی با بیان اینکه تنگه هرمز جزئی از آب های سرزمینی ایران است، تأکید کرد: نیروهای دریایی و هوافضای سپاه با صلابت کامل، کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند و بسته به شرایط، امکان انجام اقدامات بسیار قدرتمندتر در این منطقه وجود دارد.



جانشین فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به برتری ظرفیت تولید پهپادی و توانمندی موشکی ایران در هدف قرار دادن شناورهای دشمن در فواصل دور، گفت: اگر دشمن اقدامی علیه فضای دفاعی، زیرساخت‌ها یا مراکز فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای انجام دهد، زیرساخت های مرتبط با آنها با پاسخ کوبنده ما روبرو خواهد شد.



سرلشکر ایزدی تصریح کرد: دشمن با زیر پا گذاشتن تمامی مبادی اخلاقی و ادعای دروغین پیشرفت در مذاکرات، به عملیات ترور دست زده است، اما نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اقدام دشمن قرار دارند و دفاع سایبری و الکترونیک نیز به سرعت در حال توسعه است.