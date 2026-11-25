سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: بسیج قدرتی جهانی است و دشمن توان خنثی‌سازی آن را ندارد.

بسیج قدرتی جهانی است و دشمن توان خنثی‌سازی آن را ندارد

بسیج قدرتی جهانی است و دشمن توان خنثی‌سازی آن را ندارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در پیامی ضمن تبریک هفته بسیج، بسیج را عامل اصلی پایداری ساختار دفاعی و امنیتی کشور دانست.

سردار ابوالفضل شکارچی با تاکید بر اینکه بسیج تنها قدرت جهانی است، گفت: هیچ یک از راهبرد‌های دشمنان آمریکایی و صهیونیستی توانایی پیش بینی و خنثی سازی آن را ندارد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح تصریح کرد: حضور بسیج در شرایط دشوار کشور امیدآفرین، اعتماد آفرین و در میانه طوفان‌های سخت آرامش آفرین است.

سردار شکارچی افزود: بسیج یعنی وقتی اراده الهی مردم با فرامین امام جامعه مسلمین و فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی، پیوند می‌خورد هیچ قدرتی در جهان توان ایستادگی در برابر آن را ندارد.

به گفته سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح بسیج در عین سادگی با ایمان، با بصیرت، شجاع، جهادی و ولایت‌مدار بوده و چنین شاخص‌هایی بسیج را به شکست ناپذیرترین نیروی جهان تبدیل کرده است.