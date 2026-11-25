به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعتی پیش، یک فروند پهپاد لوکاس دشمن متجاوز آمریکایی، بر فراز غرب تنگه هرمز، با سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش و با اقدام به موقع منهدم شد.

همچنین در عملیات جداگانه‌ای یک فروند پهپاد MQ-۹ دشمن متجاوز آمریکایی، با سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش، در آسمان شرق تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. هر دو این عملیات‌ها تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور انجام شده است.