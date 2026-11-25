نحوه آگاهی شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی از زمان خاموشی‌های احتمالی برق اعلام شد.

چطور از برنامه خاموشی برق در کهگیلویه و بویراحمد آگاه شویم؟

چطور از برنامه خاموشی برق در کهگیلویه و بویراحمد آگاه شویم؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در تامین سوخت نیروگاه‌ها و ضرورت مدیریت شرایط تامین انرژی از شهروندان خواست برای اطلاع از خاموشی‌های احتمالی مناطق خود از سامانه‌های اطلاع‌رسانی این شرکت استفاده کنند.

بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مشترکان می‌توانند با دنبال کردن بازوی اطلاع‌رسانی برق من در پیام‌رسان بله از آخرین وضعیت خاموشی‌ها مطلع شوند.

همچنین شهروندان می‌توانند با نصب اپلیکیشن برق من و وارد کردن شناسه قبض خود از طریق بخش خاموشی‌ها وضعیت برق منطقه خود را پیگیری کنند.

امکان دریافت اطلاعات از طریق منوی جستجوی هوشمند در وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق استان به نشانی www.kbedc.ir نیز فراهم شده است.