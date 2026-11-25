

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای الیاس حضرتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح «عملکرد دولت در تاب آوری اقتصادی و تشکیل ستاد بازسازی کشور» پرداخت و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: از دولت چه خبر؟ ما می‌خواهیم از بازسازی‌ها از شما بپرسیم و آنچه که انجام گرفته و برنامه‌ریزی‌های در دستور کار، اما داغ‌ترین خبر‌ها همیشه در دولت است برای مردم، چه خبر؟

حضرتی: دولت چهاردهم، دولت‌های دکتر پزشکیان در یک شرایط خیلی سختی و شاید در تاریخ بخواهیم بگوییم در یک شرایط بی نظیری مدیریت کشور را بدست گرفت. از روز اول که آقای دکتر پزشکیان آمدند و مراسم تحلیف در مجلس انجام شد یک اتفاق ناگواری پیش آمد مرحوم شهید هنیه را زدند اسرائیلی‌ها، سه روز بعد از آن سفارتخانه ما را در سوریه زدند، جنگ از همان لحظه آغاز شد زمانی که یک میهمان ویژه‌ای را در داخل کشور می‌زنند در یک مراسم رسمی، سفارتخانه ما را مورد بمباران قرار می‌دهند و ضربه می‌زنند این اعلام جنگ رسمی است بلاشک، سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی از قدیم بر این بوده که سعی کند تا آنجایی که مقدور است وارد جنگ نشود و رهبر شهید ما راهبردش بر این بود که جنگی را هر اندازه می‌تواند دورتر کند از وطن و از مملکت ما و از کشور ما، در جا‌های دیگر به گروه‌های مختلف آنجا که لازم است کمکی بکنیم حمایتی بکنیم، کمک رسانی داشته باشیم.

نگذاریم جنگ وارد کشور بشود و داخل کشور، ولی دشمن راهبردش را تغییر داده بود و صبرش تمام شد و وارد جنگ شد با زدن شهید هنیه و با انفجار در سفارت ما در واقع جنگ آغاز شد و بعد همین طوری ادامه پیدا کرد. دبیرکل حزب الله را زدند واتفاقاتی درلبنان پیش آمد، دشمن تلاشش بر این بود که فکر می‌کرد اگر حمله مستقیم بکند راهبردش این بود تحلیل مخصوصا نتانیاهو روی این فشار وارد کرده بودکه اگر ما چکش را در آسمان بزنیم در زمین یک اتفاقاتی خواهد افتاد و یک شورش ایجاد خواهد شد و لذا جنگ ۱۲ روزه را با این تحلیل شروع کردند که اگر حمله‌ای بکنیم، تعدادی از فرماندهان را بکشیم این تور امنیتی که باصطلاح خودشان در کشور پهن شده بزنیم قطعا شورش ایجاد خواهد شد دیدند که باعث انسجام بیشتر ملت شد. باعث اتفاق و وحدت بیشتر ملت شد و کارایی دولت در جنگ ۱۲ روزه برخلاف خیلی از افرادی که فکر نمی‌کردند دولت براحتی بتواند این بحران را پشت سر بگذارد به عالی‌ترین شکل مدیریت کرد و تمام امکانات و خدمات را براحتی در اختیار مردم قرار داد و مردم اولین بار بود که مواجه می‌شدند با این داستان بعد از جنگ ساله یک اتفاق جدیدی داشت رقم می‌خورد بعد هم که مسائل اسنپ بک پیش آمد و اروپایی‌ها فکر کردند.

یک اقدامی بکنند باز باعث از هم پاشیدگی می‌شود مجددا در داستان دیماه یک اتفاق بی نظیری را و عجیب و غریبی را ترامپ و نتانیاهو و دیگران رقم زدند و سعی کردند فکر کردند با حرکت‌های آنچنانی می‌توانند کشور را به تسلیم بردارند و بعد جنگ ۴۰ روزه دولت در این مدت ۷-۸ تا محور در دستور کار خودش قرار داد اولین کاری که دولت از اول قبل از جنگ ۱۲ روزه و می‌توانم بگویم از روزی که دولت شروع شد آقای دکتر پزشکیان دستور دادند آقای دکتر عارف بعنوان معاون اول جلسات گذاشتند که در سه حالت برای کشور برنامه بریزند در حالت عادی، در حالت جنگ تمام عیار، در حالت نه جنگ و نه صلح؛ سه تا برنامه سازمان برنامه بودجه موظف شد تنظیم کند. بر اساس آن برنامه‌ها اولویت اول دولت الان هم همین است. بر اساس تحلیلی که دولت دارد تشخیصی که دولت دارد، مهم‌ترین موضوع سرنوشت ساز و مسئله کشور مسئله جنگ است بلاشک، و لذا دولت در راس برنامه هایش به موضوع جنگ توجه ویژه دارد چگونه توجه دارد؟ اولین قدم آن این است که پشتیبانی بکند تدارک بکند لحظه به لحظه، شبانه روز در تمام ساعات و تمام روز‌ها از نیرو‌های مسلح، نیروی مسلح ما که در وسط میدان دارد می‌جنگد با قوت و با قدرت با اعتماد و با اطمینان بجنگد نگران تعداد موشک هایش نباشد.

تعداد پهپادهایش نباشد نکند دو تا پهپاد زدند پهپاد دارد تمام می‌شود دو تا موشک زدند موشک دارد تمام می‌شود نگرانی اش به هیچ وجه راجع به موشک هایش نباشد تدارکات نباشد گلوله‌ها نباشد امکانات نظامی اش نباشد و تمامی تجهیزات و امکانات به نفع مطلوب در آنجا که مقدور است و امکانات کشور اجازه می‌دهد اولویت درجه یک دولت است که پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، در ردیف دوم برای دولت برای این که جنگ بتواند خوب اداره بشود اثرگذاری آن بیشتر باشد، پشتیبانی قوی داشته باشد، وحدت ملت و انسجام مردم مهم‌ترین اولویت دولت است، آقای پزشکیان هم روحیاتش و هم اعتقادش و هم باورش و هم تحلیلش و هم تشخیصش نسبت به شرایط زمان و مکان این بود که در این شرایط و در این اوضاع و احوال کشور هیچ موضوعی مهم‌تر از وحدت و انسجام ملت نیست و لذا شعار دولت بی جهت نبود که وفاق ملی عنوان شد و نام گرفت وفاق ملی یعنی وحدت ملی، یعنی انسجام ملی، یعنی امروز ما وحدت ما، صفوف متحد ما، انسجام همه اقشار ملت در تمام اقشار و تمام قسمت‌ها، زنانش، مردانش، اقوامش، مذاهبش، سیاسیونش، معترضینش، علاقمندانش، فدائیانش، منتقدش، همه باید در کنار هم هیچ چیزی مهم‌تر از موثرتر از وحدت و انسجام وجود ندارد.

هر کسی به هر دلیلی به هر بهانه‌ای به هر شکلی در هر جایی در هر مکانی با هر زبانی بخواهد به این وحدت خدشه وارد کند قابل بخشش نیست. هیچ دلیلی ما نداریم. هرگونه ایجاد اختلاف، انشقاق و شکاف در صفوف ملت ولو به قول رهبر عزیز ما ولو طرف حق به جانب باشد، احساس کند حقی از او ضایع شده، بازی کردن در زمین دشمن است. امروز هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست برای این که بعد از جنگ نظامی که ناامید شدند و نتوانستند فکر می‌کردند روز نهم، دهم، یازدهم، حداکثر دوازدهم اسفند کار تمام می‌شود، رهبر بزرگ و بی بدیل و بی نظیر کشور ما را زدند شخصیتی که تکرار نشدنی است این شکاف عظیم ایجاد شده، فرماندهان ارشد و درجه یک ما را زدند، فکر می‌کردند در همان روز‌های اول کشور کلا طومارش پیچیده می‌شود حضور مردم منسجم بودن مردم کلا خنثی کرد و لذا دولت این را تشخیص می‌دهد که هر کاری بخواهد انجام بدهد اگر عده‌ای بلند می‌شوند در داخل متاسفانه صحبت می‌کنند مسخره می‌کنند، طنز درست می‌کنند، فحش می‌دهند به شخص رئیس جمهور به وزیر خارجه به خانواده رئیس جمهور به پسر او به دختر او و به داماد او، کار‌های عجیب و غریبی بعضی‌ها انجام می‌دهند و الحمدالله خیلی کم هستند.

خارج از کشور تمام شبکه‌های دشمن در یک جنگ شناختی دنبال ایجاد اختلاف هستند، دولت امروز شما می‌گویید چه کار می‌کند؟ تمام هم و غمش شخص آقای رئیس جمهور این است که این وحدت و انسجام به نحو مطلوب حفظ شود امروز با علما جلسه دارد، دیروز با مساجد جلسه داشت پس فردا با وعاظ جلسه داشت، پس فردا با گروه‌های معترض و منتقد دولت جلسه دارد با دانشجو‌هایی که سوال دارند می‌رود وسط شان آقای پزشکیان با تمام گروه‌ها فکر میکند تحلیلش این است که باید صحبت کند اگر حرفی دارند با خودم بزنند اگر انتقادی دارند به خودم بگویند سومین محوری که دولت می‌گویید چه کار میکند معیشت مردم است، در اوج محاصره اقتصادی، دریا را بستند، مرز‌ها را تلاش دارند ببندند هوا را تلاش دارند ببندند البته کاری نمی‌توانند بکنند، در این تلاش همه جانبه دشمن برای محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی در کنار جنگ نظامی و جنگ رسانه‌ای و شناختی، جنگ اقتصادی سرلوحه دشمن است، در همین گیر و دار امروز ۳۵ میلیون نفر را دولت کالابرگش را ۵۰۰ هزار تومان اضافه کرد امروز که می‌گویم یعنی همین روز‌های گذشته در هفته‌های گذشته، ۳۵ میلیون نفر ۵۰۰ هزار تومان شما اضافه می‌کنید یعنی هفت همت حداقل در ماه دارید شما مصرف می‌کنید.

سوال: در این تاب آوری اقتصادی به جز بحث کالابرگ مردم بسیار نکته دارند در خصوص قیمت‌ها، موضوعات معیشتی، خدمات رفاهی و امیدوار هستند که دولت همیشه صدای آنها را بشنود.

حضرتی: بند چهارمی که خدمت شما می‌خواستم عرض کنم اتفاقا پاسخ همین سوال شما است، معیشت مردم، تلاش برای به جریان افتادن و در جریان قرار گرفتن ارائه خدمات و کالا‌های مختلف، دولت تلاشش بر این است الان جنگ است دیگر شوخی که نداریم، یک جنگ با یک ابرقدرت جهانی با یک شرور منطقه‌ای که هیچ حد و مرزی ندارد با این دو تا کشور به اضافه ایادی اینها که در منطقه کم نیستند دولت در حال جنگ است. دولت چه کار می‌کند؟ دولت در یک شرایطی قرار گرفت در بهمن ماه سال قبل با کمبود ارز، آن زمان محاصره دریایی هم نبود با کمبود ارز برای کالای اساسی مواجه بود، یک راه را اگر انتخاب می‌کرد، اگر یک راه را انتخاب می‌کرد قحطی بود، نبود کالا بود و آتشفشان تورم. راه دوم این بود که وفور کالا بود، یک تورم تدریجی که جزء ویژگی‌های جنگ است و اداره کشور. دولت راه دوم را انتخاب کرد و لذا شما در جنگ ۱۲ روزه در جنگ ۴۰ روزه الان که بعد از جنگ در محاصره هستیم شما به هر مرکزی مراجعه می‌کنید خدمات دارویی، خدمات درمانی، بازسازی و مغازه‌های تمام قفسه‌ها پر، شما یادتان است شما یک شخصیت خانم سیاسی هستید مرتب با صاحبنظران با وزرا در دولت‌های مختلف مصاحبه داشتید.

این جا آمدند در همین استودیو شاهد است در و دیوار شما، دولت‌ها آمدند گفتند که ما دولتی را تحویل گرفتیم که مثلا دو روز بیشتر گندم نداشت در یک شرایط عادی دولت‌های قبلی را عرض می‌کنم، ۶ روز بیشتر گندم نداشت سیلو‌ها خالی بود خیلی دولت‌ها را من شنیدم من هم مثل شما مسائل سیاسی را لحظه به لحظه و سطر به سطر دنبال می‌کنم امروز به شما می‌گویم در اوج محاصره که وجود دارد در اوج تلاشی که آقای بن ست وزیر خزانه داری آمریکا تلاش می‌کند ما ماه‌ها پشت سر هم کالا‌های اساسی و گندم داریم خیال تان راحت باشد ملت ما خیالش راحت باشد کالا‌های اساسی امکانات دارویی، امکاناتی مثل گندم که یک کالای استراتژیک است به اندازه کافی هست و دشمن امکان ندارد بتواند راه‌ها را ببندند برای این که اقای پزشکیان بعنوان یک خدمتگزار صادق و صدیق و وفادار و پرتلاش من گاهی به این اقای حاجی میرزایی می‌گویم تو چه مسئول دفتر بدشانسی هستی افتادی دست یک رئیس جمهوری که شب و روز ندارد.

آقای حاجی میرزایی هم بعنوان مسئول دفتر واقعا او هم شب و روز ندارد اقای دکتر عارف هم شب و روز ندارد معاونین و وزرا هم شب و روز ندارند اقای پزشکیان از قبل تدارک این قضایا را می‌دید با توجه به روحیات او با تمام همسایه‌ها یک رابطه عاطفی دوستانه دیپلماسی قوی را در برنامه خودش قرار داد و لذا امروز خزانه داری آمریکا تلاش می‌کند که این راه را ببندد به این دولت فشار می‌آورد که باید دروازه هایت را ببندی راه‌های ورود وخروج را ببندی آن دولت‌ها دو روز مثلا می‌بندند وعکس و فیلم می‌گیرند می‌فرستند برای آمریکایی‌ها و دوباره روز سوم باز می‌کنند برای این که هم آنها نیاز دارند وزیر خارجه عراق اعلام کرد ما اگر مرزهایمان را با ایران ببندیم، یک خودتحریمی برای خودمان ایجاد کردیم و لذا دولت آقای پزشکیان و دولت چهاردهم مجموعا در تلاشند که برای این که تاب آوری ملت قوی و محکم و استوار بماند و تداوم داشته باشد آمده در سرلوحه کار خودش صرفه جویی را قرار داده، صرفه جویی، کاهش مصرف که ما اگر تا دیروز هزار تومان درآمد داشتیم این درآمد ما آمده شده مثلا ۵۰۰ تومان، نصف شده، یک سوم شده اشکال ندارد ما با هم می‌رویم به سمت این که صرفه جویی بکنیم.

کاهش مصرف داشته باشیم و این بحث سه شنبه‌های بدون خودرو در خدمت این داستان است، خاموشی دفتر آقای رئیس جمهور در خدمت این داستان است آقای رئیس جمهور به مردم صحبت کرد اعلام کردند که ما ۲۳۰ میلیون متر مکعب گاز ما را زدند، این دیگر خبری است که همه میدانند دشمن هم می‌داند اعلام هم شده، ۳۰۰ میلیون متر مکعب را هم که قبلا ناترازی گاز داشتیم شده ۵۳۰ میلیون متر مکعب، شبانه روز از یک طرف با یک دست سازندگی است، شبانه روز در حال تلاشند که آن مکان‌هایی که آسیب دیدند آنها را برگرداند، صد میلیون متر مکعب در عرض دو ماه سه ماه برگشت، ولی باز ما یک ۳۰۰-۴۰۰ میلیون متر مکعب کاهش داریم این را چگونه باید انجام بدهیم وقتی گاز کم است از جمله به نیروگاه‌ها کم می‌دهند شما مجبورید خاموشی داشته باشید، برای این که اقای رئیس جمهور توصیه می‌کند مردم چراغ هایتان را خاموش کنید یک درجه اگر برای کولرتان یا گازتان یا گرمایش یا سرمایش تان را پایین‌تر بیاورید ۲۵ میلیون متر مکعب ما صرفه جویی خواهیم داشت این کسی که این توصیه را می‌کند این کسی را این که سفارش را می‌کند اول باید از خودش شروع کند، شعار ما در شورای اطلاع رسانی دولت می‌دانید چیست؟ اول از دولت، اول دولت شعار ما این است یعنی باید دولت اول از خودش شروع کند از خودش شروع کند، دولت تک تک وزرا، وزارتخانه‌ها، استانداران و شخص رئیس جمهور از خودش داوطلب است در این زمینه حالا یک تعدادی دنبال این هستند که، چون می‌گویند که چرا چراغ‌ها را خاموش کردید؟ فلان شد، آقای رئیس جمهور برای این که ابهت و عظمت ایران را بخواهد نشان بدهد ۱۰ تا لوستر این جا آویزان کند در یک اتاق و یک سالن بخواهد بنشیند آنجا میز کارش را بچیند می‌شود عظمت ایران؟

سوال: عظمت ایران در خیابان‌ها است در میادین است در نیرو‌های مسلح است.

حضرتی: پیشتاز در صرفه جویی است و فرمولش این است که مردم همه باید کمربندهایمان را سفت ببندیم که تاب آوری مان را بالا ببریم و در مقابل ترامپ و آمریکا باید محکم باشیم و ترامپ و آمریکا هیچ راهی ندارد با بد ملتی طرف شده، نمی‌شناخت ملت ایران را، آمده در یک منجلاب و در یک باتلاقی افتاده و هیچ راهی جز تسلیم شدن در مقابل اراده ملت ایران ندارد، هیچ راهی ندارد.

سوال: نکته‌ای که اقای دکتر حضرتی به آن اشاره کردند نکته‌ای بود که قبل از گفت‌و‌گو یک همکاری از ایشان پرسیده بود که آخر این جنگ چه می‌شود؟ آقای دکتر خیلی با اطمینان اشاره کردند که تسلیم ترامپ در برابر قدرت ایران، آقای دکتر حضرتی می‌دانم که اقدامات دولت این روز‌ها خیلی پرشتاب و پرسرعت ادامه پیدا می‌کند و در دستور کار است.

حضرتی: جلسه بگذارید من الان برای شما حدود صد مورد با عجله از کار‌های خوب، ما، چون هر هفته در دولت روز‌های یکشنبه یک کارتی توزیع می‌کنیم تحت عنوان ۵ خبر خوب، هر هفته، ۵ خبر خوب آن ۵ خبر خوب‌ها را من جمع کردم این جا هست شما هر وقت خواستید من یک جلسه می‌خواهم که ... مورد بعدی که سوال اول شما هم بود در کنار توجه به نیرو‌های مسلح و پشتیبانی از آنها در کنار تلاش جانانه برای وحدت و انسجام ملت در کنار معیشت مردم و توجه به رفاه مردم و ارائه خدمات، تمام بیمارستان‌ها در زمان جنگ یک بیمار نبود که بیرون بماند همه را رسیدگی کردند در کنار این‌ها بازسازی ادامه دارد. من افتخارم این است که هشت سال جنگ را درک کردم، بودم یک نقش جزئی کوچکی بود آنجا داشتم جنگ تمام شد ما تازه بازسازی را شروع کردیم. دولت اقای هاشمی اسمش را دولت سازندگی، بازسازی شد الان آقای دکتر عارف هر هفته جلسه تشکیل می‌دهد آقا بازسازی الان کجا انجام شده؟ الان شما فولاد اهواز را زدند شما بروید ببینید یک ذره مانده؟ فولاد مبارکه را زدند.

سوال: ستاد را از کی تشکیل دادید؟

حضرتی: بلافاصله بعد از این که جنگ این ۴۰ روزه ختمش اعلام شد جنگ که تمام نشده هنوز هم در جنگ هستیم ولی آن شکلی که هر شب آنها می‌زدند ما می‌زدیم تقریبا منتقل شد به جنوب اسم گرفت، از همان زمان ستاد شروع شد و بازسازی شروع شد بلافاصله بازسازی شروع شد، شما الان در بحث راه‌ها خانم دکتر صادق خواهشم این است که یک بار بیایند این جا، ۹ تا پل را ترامپ شخصا دستور داد پل‌های ریلی را زدند، گفتند راه آهن را باید بزنیم که از کار بیفتد چقدر فکر میکنید که طول کشید پل‌ها را درست کردند؟ ۴۸ ساعته درست شد؛ یعنی شبانه‌روز. پل‌های جنوب را زدند، تحلیل ما این بود که می‌خواهند راه‌های ارتباطی کل جنوب کشور را قطع کنند. بلافاصله تمام تجهیزات و امکانات بسیج شد به سمت بازسازی آن پل‌ها، همه آنها درست شد. فولاد اهواز و فولاد مبارکه را زدند، الان فولاد اهواز و بخش زیادی از فولاد مبارکه راه افتاده، صنایع ما را زدند. دوهزار پست برق ما را زدند؛ همه درست شد.

یعنی یک سیم‌بان بالا بود، همان لحظه جنگ درست می‌کرد، هواپیما بالا می‌چرخید. در تمام قسمت‌ها بازسازی با قوت و قدرت و لحظه‌ای غافل نیستند؛ ادامه دارد و ما ان‌شاءالله به ملت‌مان قول می‌دهیم که در کنار اداره مطلوب جنگ، در کنار این که تلاش خواهیم کرد همه در کنار هم باشیم، یک تصویر قوی از وحدت و انسجام ملی را به دنیا مخابره کنیم و همه دنیا هاج و واج بمانند که این ملت در زیر فشار‌ها و مشکلات دارد خود را قشنگ اداره می‌کند، آقای پزشکیان همچنان دنبال این است که مشارکت مردم و حضور آنها در اداره کشور، نقش اصلی را داشته باشد. مسجدمحوری، محله‌محوری، مشارکت همگانی، واگذاری اختیارات به استاندارها؛ همه اینها موضوعاتی است که جزو تز فکری ایشان است که همه مردم باید بیایند کمک کنند و همه این کار‌ها مال خود مردم است، دولت فقط نقش پشتیبانی دارد و الحمدلله تا الان روسفید و سربلند و قدرتمند در کنار مردم برای اداره جنگ و ذلیل شدن دشمن ظاهر شده است.

سؤال: چند نکته مهم گفتید، من یکی یکی پرسش کنم، ضمن این که قول گرفتیم در یک مبحث مفصل و مجزا راجع به معیشت و موضوعات اقتصادی صحبت کنیم، خبر‌ها و اقدامات دولت را بشنویم. چون به کالابرگ و افزایش رقم آن اشاره کردید، یک دوراهی را گفتید، گفتید که افزایش تورم آتشفشانی و قحطی و تورم تدریجی و وفور کالا‌ها و آن مدیریتی که دولت در این مسیر و در این مدت اتخاذ کرد؛ بنا به شرایط، قدرت خرید مردم در برخی از موضوعات؛ موضوعات مختلف کاهش پیدا کرده، یک اقدام دولت؛ افزایش رقم کالابرگ بود به خانواده‌هایی که مد نظر است و در دستور کار قرار گرفت، اقدامات حمایتی دیگری که در دستور کار است برای این که در این تاب‌آوری اقتصادی که خیلی روی آن تأکید کردید توسط دولت انجام شود، کدام‌ها است؟

حضرتی: تمامی هم و غم شخص رئیس جمهور بر این است که از هر جا و اقدامی، یک صرفه‌جویی و کاهش مصرفی صورت بگیرد، درآمدی ایجاد شود، بلافاصله این درآمد را به سمت کالابرگ و ملت و بخشی از مردم ما که نیازمندتر هستند، ببرد. امکان دارد تعداد زیادی نیازمند باشند، ولی ترجیحاً اولویت با نیازمندترهاست و ایشان مثالی می‌زند، می‌گوید موقعی که یک دفعه زلزله یا اتفاقی پیش می‌آید، تعدادی مجروح به بیمارستان می‌آورند، یکی پایش، یکی دستش شکسته، دیگری زخمش به شکلی است که باید سریع عمل شود، وضعش اضطرای است، لذا نباید خود را مشغول کنیم به کسی که مثلاً پا یا انگشتش شکسته، باید به کسی که وضع اضطراری دارد سریع رسیدگی کنیم، از اقدام ساختاری که در خصوص بنزین انجام شد، یک رقمی دست دولت را گرفت، بلافاصله این رقم آمد در کالابرگ ایجاد شد و همین چیزی که الان ۵۰۰ هزار تومان اضافه شد.

دنبال این هستند که در مورد بقیه حامل‌های انرژی هم با چندین هدف؛ اولاً یک داستان عجیبی وجود دارد؛ من ۲۰ سال نماینده مجلس بودم، در دوره‌های مختلف مجلس، دولت‌های مختلف می‌آمدند و می‌گفتند ما باید اصلاح ساختار کنیم، به بخش انرژی کشور ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان داده می‌شود، حیف و میل می‌شود، معلوم نیست به آن هدف، اصابت می‌کند، نمی‌کند؟ در مورد آرد مثلاً می‌گفتند آرد این طور شده، در مورد ارز می‌گفتند ریشه‌های فساد و انحراف، حداقل راجع به این سه موضوع بود؛ در وهله اول؛ بخش انرژی بود، در وهله دوم؛ بخش ارز بود؛ ریشه فساد؛ یعنی این فاصله قیمتی باعث می‌شد که هزاران نفر تراستی‌ها این وسط ایجاد شوند که حیف و میل کنند اموال را و اموال این ملت را به یغما ببرند. آقای پزشکیان آمد، چون در دوره‌های قبل به رؤسای جمهور قبلی که آنها هم همه عزیز ما بودند توصیه می‌شد که فعلاً در دور اول این کار را انجام ندهید، این کار باعث می‌شود سرمایه اجتماعی، اعتبار و محبوبیت شما پایین بیاید و لذا در انتخابات دور بعد اصلاً رأی‌تان کم شود.

آسیب می‌بینید؛ لذا دور اول تمام می‌شد، دور دوم هم برای جمع‌بندی کار‌های عقب‌مانده و دور اول انجام شده، اصلاً همچنان از این دولت به آن دولت انجام نشد که نشد. آقای پزشکیان، چون آدم صادقی است، آمد اول حوض خود را پر کرد، گفت شما فرض کنید من نمی‌خواهم کاندیدا شوم، چه کسی را باید ببینم؟ من اصلاً دنبال این نیستم که محبوبیتم زیاد شود، دنبال این هستم که در این چند صباحی که در مسئولیت هستم، گرهی از مشکلات این ملت را کم کنم؛ گره‌های تاریخی که تا حالا حل نشده، بروم سراغ آن‌جا که دیگران نرفتند و دیگران ترسیدند یا احتیاط کردند و به هر دلیلی نرفتند، می‌خواهم سراغ آنها بروم، رفت سراغ ارز؛ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که در یک مقطعی قرار گرفتیم؛ هم حرکت درستی بود و هم راه دیگری غیر از آن نبود، الان زمانه به جایی رسیده که شما حق انتخاب ندارید، اجباراً باید آن راه اصلاح ساختار را جلو برویم.

سؤال: اگر شرایط جنگی را در نظر بگیریم؛ یعنی از نگاه شما و آن‌چه اشاره می‌کنید؛ اقدامات دولت چهاردهم گره‌های کور تاریخی حوزه‌های مختلف را باز کرده؟

حضرتی: آفرین، درست تشخیص دادید؛ درود بر آن شیری که خوردید؛ یعنی دقیقاً آقای پزشکیان آمده گره‌ها و مسائل را حل کند، مأموریت اصلی آقای پزشکیان این است که گره‌های حل نشده ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته و ۴۷ سال پس از انقلاب را به هر دلیلی؛ به خاطر جنگ هشت ساله، به خاطر دوران بازسازی یا اختلافات داخلی؛ هر چه بود، ایشان گفت اول می‌آیم یک چتر بلندی به نام وفاق ملی ایجاد می‌کنم؛ همه اقشار، اقوام، مذاهب و گرایش‌ها را می‌گویم بیایید زیر این اقوام و همه هم و غم، پیام، آمدن و فلسفه آمدنش بر این است که وحدت داشته باشید؛ نمی‌دانید چقدر در قرآن بر این وحدت تأکید شده؟ به اندازه وحدت اصلاً آیه ندارید، هیچ موضوعی ندارد به اندازه وحدت، می‌گوید اگر شما اختلاف بین دو نفر را حل کنید، از هزاران روز نماز خواندن و روزه گرفتن ثوابش بیشتر است، ما اینها را داریم باز هم باهم شروع می‌کنیم به افشاگری کردن، فحش دادن، یقه این و پای آن را گرفتن، وحدت را ایجاد کرد و گفت در سایه این وحدت؛ مقدمه کار؛ وحدت است، این که همه ما متحد شویم، مقدمه را که رد شدیم باید برویم به سمت حل مسائل حل نشده جامعه ایران، بگوییم این گره حل نشده، می‌گویند آقای پزشکیان نزدیک این گره نشو، اعتبار و رأی تو پایین می‌آید، اعتماد عمومی نسبت به تو و سرمایه اجتماعی تو کم می‌شود، می‌گوید بشود، من تشخیص دادم این مریض را باید عمل کنم و عمل می‌کنم.

سؤال: با عمل این مریضی که اشاره می‌کنید و این گره‌هایی که اشاره می‌کنید در سایه وحدت و البته در شرایط جنگی اتفاق می‌افتد، مردم کی ماحصل اقدامات دولت چهاردهم را در امورات خود بینند؟

حضرتی: مردم به خوبی درک می‌کنند که ما در چه اتمسفری از اوضاع نفس می‌کشیم؟ در چه جو و فضایی زندگی می‌کنیم، می‌دانند که ما در شرایط عادی نیستیم، در شرایط جنگی هستیم؛ از هوا، زمین، دریا و همه جوانب مورد حمله قرار گرفتیم، ولی اراده ملت ایران، اول با توکل بر خدا، اراده رهبری ما، دوم؛ اراده دولت، سوم؛ نیرو‌های نظامی ما و تمامی قوا در کنار هم همه باهم متحد هستند که محکم بایستند. می‌گویند دشمن دنبال تسلیم کردن ماست، ما تسلیم نمی‌شویم. در فرهنگ ایرانی کلمه تسلیم وجود ندارد، امکان ندارد تسلیم شویم و، چون تسلیم نمی‌شویم، همه بر این شرایط که از زمین و آسمان...، هر روز صحبت‌های ترامپ را دقت کنید؛ می‌گوید من شما را نابود می‌کنم، نتانیاهو چه می‌گوید؟ می‌گوید من باید نابود کنم، اصلاً کمتر از نابود کردن که چیزی نمی‌گویند. در این فضا که تمام دریا در محاصره هستید، نمی‌گذارند کشتی‌های شما حرکت کنند، هر روز و هر ساعت هزاران کانتینر وارد و خارج می‌شدند؛ هم صادرات شما، هم واردات شما، مردم این را درک می‌کنند.

می‌گویند در این شرایط این دولت کشور را اداره می‌کند، از کجا و چگونه می‌آورد؟ کشتی که نمی‌تواند برود، از هوا می‌آورد؟ بعضی همسایه‌های ما ناسازگاری مختصری دارند، ولی دولت مملکت و کشور را اداره می‌کند و علاوه بر این که اداره می‌کند، اصلاح ساختار هم می‌کنند، علاوه بر این که اصلاح ساختار می‌کند، بازسازی هم می‌کند، علاوه بر این که بازسازی، اصلاح ساختار و اداره می‌کند، جنگ را هم اداره می‌کند؛ یعنی مرتب هر روز آقای پزشکیان با فرماندهان نظامی در تماس است؛ مشکل و نگرانی ندارید؟ اصلاً نگران نباشید من در خدمت شما هستم. در مورد معیشت مردم که مهمترین دغدغه آقای پزشکیان است، لحظه‌ای غافل نیست و کار‌های اساسی انجام می‌شود. من صد مورد اینجا کار‌هایی که در شرایط عادی معمولاً دولت‌ها اگر انجام می‌دادند به آنها می‌شد جایزه داد، همین الان در شرایط جنگ انجام می‌شود. ببینید تمام وزارت آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی؛ هتل‌هایی که می‌سازد، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت؛ همه وزارتخانه‌ها مرتب در حال کار‌هایی هستند که در شرایط عادی هم یک دولت عادی می‌خواست انجام دهد.

من به ملت ایران تبریک می‌گویم؛ از روحیه‌ای که خودشان دارند، از رهبر خوبی که خداوند نصیب‌شان کرده، از رهبر شهیدی که ۳۷ تا ۳۸ سال از مواهب او بهره‌مند شدند، از نفس گرم امام که همچنان در این کشور تولید معنویت و قدرت ایجاد می‌کند، دولت خوب و رئیس‌جمهور فداکاری که خودش پیش‌قدم است. الان این روز‌ها نگاه کنید، آقای سلامی رفته از اتاقش یک گزارش تهیه کرده، آقای رئیس جمهور در ساختمان ریاست جمهوری یک برق اضافی نمی‌گذارد روشن شود، در اتاق خود اجازه نمی‌دهد یک گرمای یک درجه‌ای وجود داشته باشد، کسی که خودش توصیه می‌کند و پیشگام است، آیا این باید ستوده شود یا بر علیه او در روزنامه‌ها و تیتر‌ها حمله شود و این طرف و آن طرف بخواهند تمسخر کنند. بیایید ما الگوی حرکتمان را بگوییم شخصی آمده گفته که ما کم داریم، طبیعت جنگ این است که کم داشته باشیم، چون کم داریم، باید کم مصرف کنیم؛ چون کم مصرف کنیم می‌توانیم تاب‌آوری داشته باشیم. نمی‌شود که من هشت سال در جنگ بودم؛ آن‌جا شعار ما این بود؛ سازگاری جنگ با زندگی، کمتر است، نمی‌شود زندگی کرد؛ خوش‌خوشان بود، در رختخواب پر خوابید و هم رفت جنگید. جنگ برای خود محدودیت، مشکلات و گرفتاری دارد، ما تصمیم گرفتیم مقاومت کنیم، چون می‌خواهیم مقاومت کنیم، باید کمی از سختی‌ها را به جان و دل بخریم.

سؤال: وقتی شما صحبت می‌کنید؛ یعنی دولتمردان صحبت می‌کنند، مردم در خیابان هم می‌شنوند و همیشه همراه هستند؛ آن هم با قید شرایط جنگی کشور که مجدد و مؤکد روی آن تأکید می‌کنم. ما راجع به بازسازی‌ها صحبت می‌کنیم، در بحث بازسازی صنایع و واحد‌های آسیب‌دیده، مناطق جنگ‌زده؛ بحثی هم راجع به مشاغلی است که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند و افرادی که تحت تأثیر این آسیب‌ها شاید شغل خود را از دست دادند، در برخی موارد شاید عنوان تعدیل نیرو را از برخی واحد‌ها شنیدیم، دولت برای این که جلوگیری و تمهید کند که اشتغال کشور به خطر نیفتد، چه کرده؟

حضرتی: موقعی که جنگ اتفاق می‌افتد، یک سری واحد‌هایی مستقیم آسیب می‌بینند، موقعی که واحدی بمباران می‌شود، تعطیل می‌شود، طبیعی است، فولاد مبارکه را زدند، تعطیل شد، فولاد اهواز را زدند، تعطیل شد. یکی از فاز‌های پارس جنوبی را زدند، آن فاز تعطیل شد؛ تعطیل شد یعنی فردای آن شروع به بازسازی کردند، ولی آن مجموعه کارگر‌هایی که آنجا کار می‌کردند تعدیل پیدا کردند، رفتند دنبال کار و زندگی دیگری، علاوه بر این، آثار دیگری دارد. موقعی که دریا و مرز شما بسته می‌شود؛ صادرات و واردات نمی‌توانی کنی، وارد کننده و صادرکننده موقعی که توان درآمد ارزی‌ات تحت تأثیر قرار می‌گیرد، طبیعی است که بخش‌های زیادی از صنعت، خدمات و کشاورزی شما تحت تأثیر است؛ این طبیعت جنگ است. دولت تمام سعی خود را کرده، آقای پزشکیان شعاری که در دولت مطرح کرده؛ این است که ما تمام هم و غم‌مان را باید بگذاریم برای این که یک واحد صنعتی چراغش خاموش نشود، حالا این هم و غم این است که شما برق به موقع به آن برسانید، اگر قرار باشد تقسیم شود مقدار کم برق، مثلاً یک مقدار کم دارید.

این تقسیم شود بین این که به خانه‌ها بدهید، به بخش تجاری، نیروگاه‌ها و صنعت بدهید باید تعادلی بین اینها ایجاد شود، از هر کدام یک درصدی کم می‌شود، اعتقاد ایشان بر این است که به هیچ وجه صنعت را نباید تعطیل کنیم؛ چه در بخش رساندن گاز، چه در بخش رساندن برق، چه در بخش نفت و گاز که همان گازوئیل باشد؛ این اولویت اول ما؛ صنعت است. چرا اولویت اول؛ صنعت است؟ برای این که بیکاری زیاد نشود؛ ایجاد که می‌شود، بیکاری زیاد نشود، موقعی که بیکاری زیاد می‌شود، قطعاً هزار و یک مفسده دیگر، پشت قضیه هست. حالا این بقیه قسمت‌ها هم دارد، فقط این نیست. شما در تخصیص ارزتان اگر داشته باشید، در روان‌سازی تجارت‌تان؛ تجارتی که می‌خواهید داشته باشید، وضعیت گمرکات ما در طی سال‌های مختلف، چون در کمیسیون اقتصاد بودم، همه اینها را حفظ هستم؛ سال‌های مختلف، همیشه خیز برداشتیم که گمرکات ۱۰ تا ۲۰ مسئول دارد، وزارت راه، پلیس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و ده‌ها سازمان دیگر آن‌جا نماینده دارند؛ اینها باید مدیر واحدی داشته باشند.

عواملی که باعث می‌شوند که کامیون بیاید آن‌جا دو تا سه ماه گاهاً شش ماه کالا بیاید آن‌جا معطل بماند، اینها را بررسی کند. یک سال است دولت مأمور گذاشته که اینها را بررسی کنند، الان شده ۲۴ ساعت، حداکثر سه روز. ۸۰ درصد مالیات بر صنوف مختلف امسال صفر شده، برای چه این کار را کردند؟ برای این که صنوف تعطیل نشوند، کاری که می‌شود کرد، مالیات از آنها نگیرند، در خصوص بیمه بتوانند تسهیلاتی برای آنها فراهم کنند. در خصوص تسهیلاتی که برای بخش صنایع باید بانک مرکزی اختصاص دهد که رقم کلانی اختصاص داده، البته ناتمام است، نیاز‌ها بیش از اینهاست ولی رقم‌های خیلی خوبی اختصاص داده که یک کمکی شود برای سرمایه در گردش آنها. اینها اقداماتی است که دولت مرتب انجام داده و در حال انجام دادن است و باید انجام دهد که کمک کند واحد تولیدی شما نخوابد و کمتر تعطیل شود، و الا در جنگ قطعاً واحد‌هایی تعطیل می‌شوند، باید بازسازی شوند و به مدار تولید برگردند. باید دوباره کارگر‌های خود را جذب کنند، خیلی از کارگرها، کارفرماها، شرکت‌ها الان نگران این داستان هستند که ما چه کنیم این کارگر‌هایی که سال‌های سال باهم کار کردیم، باهم نان و نمک خوردیم، آموزش دادیم، لم کارشان دست ماست، نگذاریم اینها بیکار شوند و بروند، ولو این که ساعت کار کمتر است، به یک شکلی زندگی کنند تا از این مراحل رد شویم.

سؤال: دولت برنامه حمایتی دارد از این نکته آخری که اشاره کردید؟

حضرتی: قطعاً، عرض کردم هم در بخش تسهیلات بانکی، هم در بخش مالیاتی و هم در بخش تسهیلات برای واردات و صادرات گمرکی، هم هماهنگی با کشور‌های همسایه که جنس از آن‌جا بیاید، از اینجا جنس بتواند برود، در واقع حیات یک شرکت اقتصادی و صنعتی در میزان واردات نیاز‌های واردات اولیه و صادراتش است، این را باید هماهنگ کنیم که الان هماهنگ است و مرتب انجام می‌شود.

سؤال: هم فضای جنگی را ترسیم می‌کنید، هم خبر‌های امیدبخش به مردم می‌دهید که ان‌شاءالله مردم در این فضا بدانند که حرکت کشور همیشه رو به جلو است با آن اتحادی که همیشه و همواره مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ارکان مختلف کشور ازجمله دولت چهاردهم است، چون به تسهیلات اختصاص یافته به صنایع آسیب‌دیده اشاره کردید، برخی گله‌مندند که روند شاید با یک مقدار کندی صورت می‌گیرد یا شاید برخی از بانک‌ها نیاز داشته باشند که باز یک یادآوری‌هایی از سوی دولت به آنها شود مبنی بر سرعت بیشتر و همکاری قوی‌تر؟

حضرتی: بعد از دی ماه؛ شاید هم قبل از دی ماه، همزمان با تغییر نرخ ارز ترجیحی، جلساتی در بانک مرکزی تشکیل شد، آقای همتی مسئول کارگروهی شدند که تبعات تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به یک رقم سیالی که عنوان شد و همچنان تثبیت نیست، بر خلاف دفعات قبل که تثبیت می‌شد و فاصله جدید ایجاد می‌شد، این فاصله را به شکلی حرکت کنند که بتوانند برای واحد‌های تولیدی و کشاورزی جلسات زیادی تشکیل شد، آن‌جا هم برای بانک کشاورزی، هم برای بانک صنعت و معدن مصوبه‌ای تصویب شد که سرمایه آنها افزایش پیدا کند و بتوانند توان حمایت از بخش‌های خودشان را؛ بانک کشاورزی بخش کشاورزی را حمایت کند و بانک صنعت و معدن؛ صنعت را بتواند حمایت کند، علاوه بر آن ۷۰۰ همت قرار شده بود که برای صنعت در نظر بگیرند که از آن ۷۰۰ تا فکر می‌کنم نزدیک ۵۰۰ همت تا حالا پرداخت شده البته بانک مرکزی در یک دو راهی قرار دارد از آن طرف ماموریت دارد که وظیفه او است که مواظب نقدینگی باشد که نقدینگی زیاد نشود، از آن طرف باید نیاز‌های واحد‌های صنعتی را تامین کند، در یک حالت تنظیم بازار آقای همتی توانسته تا حدودی با توجه به شرایط و فشار‌های اقتصادی که وجود دارد هم نسبت به شرکت‌های مختلف و واحد‌های صنعتی اقداماتی بکند وهم این که بتواند کنترل نقدینگی را داشته باشد با آن سرعت سرسام آوری که داشت پیش می‌رفت سرعتش را گرفته و مرحله به مرحله دارد عقب‌تر می‌آید که خود این یکی از عامل‌های بزرگ اثرگذاری روی تورم است.

سوال: آقای پزشکیان در سخنرانی‌ها در جلسات مختلف شان یک جمله خیلی معروف دارند که هر کسی می‌تواند کار را جلو ببرد بسم الله. با توجه به نکته‌ای که همیشه مدنظر رئیس جمهور است خود دولت با دستگاه‌هایی مثل شهرداری، مثل ارگان‌های دیگر برنامه‌های مشترکی دارد برای این که موضوعات مختلف مثلا در پایتخت موضوعات پایتخت نشینان یا در سطح کشور توسط آنها حل بشود؟

حضرتی: اقای پزشکیان یک روحیات عجیبی دارد حتما شما هم دیدید، یعنی در روسای جمهور قبلی که من اصلا ندیدم، روز اول که آمد، به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام پیشنهاد داد که شما یک امکاناتی دارید، شما توان مالی دارید شرکت‌های مختلف دارید، بیایید دو تا سه تا استان را به هر کدام از شما می‌دهم شما بیایید اداره کنید این موضوع را هم خدمت رهبر شهید مطرح کرد که من تصمیم دارم دو سه تا از استان‌ها را بدهم اصلا بنیاد مستضعفان با امکانات مالی که دارد حتی حاضرم بودجه سرانه اش را هم بدهم حتی حضرت اقا فرموده بودند که آنها آنجا بروند گرفتار میشوند شما استاندار دارید فرماندار دارید، گفتند حتی حاضرم این‌ها در هر استانی رفتند، آن مدیران استان را بگذارم در اختیار این‌ها هر کس را خواستند عوض هم بکنند مطابق میل خودشان بگذارند، همین برخورد را با شهردار تهران هم داشت.

شهرداری تهران که اقای زاکانی مدیر زحمتکشی هم هست الان در هیئت دولت هم شرکت می‌کند، به گونه‌ای آقای پزشکیان برخورد کرد که الان اقای زاکانی و آقای پزشکیان و دولت همکاری‌های متقابل خوبی با همدیگر دارند آقای پزشکیان میدان داده در اختیار آقای .. شما هر طرحی دارید هر برنامه‌ای دارید همین دیروز پریروز آقای زاکانی آمد یک طرح مفصلی که از دیدگاه خودش نظرات خودش بود آمد برای خودش توضیح داد وقت در اختیار او گذاشتند و با بقیه افراد مختلف یعنی اقای قالیباف یکی از رقبای آقای پزشکیان بود خیلی راحت دارد کار می‌کند، با اقای جلیلی در شورای امنیت ملی دارد کار می‌کند به همه نشسته با دانشجو‌ها صحبت کرده آن گروه‌های جهادی، بسیجی که دارند کار می‌کنند میدان را در اختیار آنها قرار داده هر کس آمده طرحی داشته برنامه‌ای داشته بعضی‌ها البته شعار می‌دهند کنار نشستند یک حرف‌هایی می‌زنند هنوز وارد میدان نشدند، نه این که آنها مقصر باشند بیایند وسط میدان، محدودیت‌ها در هر صورت در این کشور یک دیوان سالاری وحشتناکی هم وجود دارد، که دولت‌ها اسیر آن دیوان سالاری‌اند همیشه ولی عادت او همین است.

برای این که از داخل خودش هم شروع کند، اختیارات را کلا داد به استانداری‌ها و اگر این اختیارات را نداده بود در استانداری‌ها ما در جنگ قطعا مشکل پیدا می‌کردیم یعنی دو تا کار بزرگی اقای پزشکیان انجام داد هم رابطه خودش را نه رابطه خشک خالی بلکه رابطه عاطفی دوستانه، الان کشور همسایه داریم که می‌گوید کلا کشور من در اختیار شما است، شما هر قدر می‌توانید از کشور من استفاده کنید برای آوردن جنس، بردن جنس تا زمانی که به من ضربه هم بزنند از طرف آمریکا من تحمل می‌کنم، فقط تا زمانی که دیگر تیغ موکت بری را بگذارند این جا دارند حلقوم من را می‌برند شاید آن زمان بگویم دست نگه دارید یعنی این قدر بعضی از همسایه‌ها با ما خوب میدان شان میدان محدودی است نمی‌گویم خیلی میدان بزرگ ولی همین همسایه‌ها چیزی نمانده بود بروند به سمت جنگ یعنی اینقدر برخورد‌ها عجیب و غریب بود ولی اقای پزشکیان آنچنان برخورد عاطفی دوستانه محبت آمیز با این همسایه انجام داده توانست یک معبر‌های خوبی راه تنفس خوبی برای کشور باز کند همین طور در داخل با استانداران خودش، استانداران خودش آقای بیجار در سیستان و بلوچستان یک شخصیت عمرانی با تجربه پخته، بخش زیادی از تدارکات استان خودش را و استان‌های همجوار خودش را در زمان جنگ انجام داد استان گیلان الان شده یک محوری برای این که خلاء ناشی از خلیج فارس و دریای عمان را بتواند پرکند.

سوال: پس آن افزایش اختیارات استاندارانی که زمانی از سوی دکتر مومنی وزیر کشور مطرح شد از سوی آقای پزشکیان مطرح شد در هیئت دولت الان ما در استان‌ها در شرایط جنگی داریم می‌بینیم.

حضرتی: کامل، کامل داریم البته یک مقداری اعوجاجات قانونی وجود داشت یک مقداری خود وزرا هم مقاومت می‌کردند می‌گفتندکه آنجا کار انجام می‌دهند ما باید فردا برویم مجلس پاسخ بدهیم این موضوعات چیز‌هایی است که همه کل مجموعه نظام باید واردش شوند از مجلس گرفته، نمایندگان محترم گرفته، قوه قضائیه گرفته، دولت که خودش پیشتاز این قضیه است الحمدالله از طرف آنها هم همکاری وجود دارد و انشاالله با این اقدام و این روحیه‌ای که آقای پزشکیان دارد من به ملت اطمینان می‌دهم شما نگران هیچ چیز نباشید ما در این مصافی که با آمریکا شروع کردیم یعنی در واقع آنها شروع کردند، در دفاعی که ما در مقابل تهاجم آنها داریم دولت تان محکم، استوار، با برنامه از قبل تعیین شده، تدارکات مختلف، خدمات مختلف همه سر جای خودش شما همچنان میادین را حفظ کنید ولو این که به من و به آقای پزشکیان هم یک حرف‌هایی بزنید اشکالی ندارد ولی میادین را حفظ کنید حضور شما در میادین مهم‌ترین عنصر است نشانه‌ای از مقاومت ملت ایران است نشانه‌ای از بالا بردن پرچم ملت ایران است انشاالله که همه ما در کنار هم با قوت و با قدرت پشت سر رهبرمان همچنان دشمن را ناامید کردیم ناامید خواهیم کرد و در تاریخ جهان به ثبت خواهیم رساند که ملتی که مقاومت بکند، پایداری بکند دولتش با ملتش با رهبرش با نیرو‌های مسلحش با هم باشند، شکست ناپذیر می‌شوند.

سوال: بعنوان رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، پمپاژ امید خواهید کرد در شرایط جنگی کشور درست است؟

حضرتی: حتما اصلا سراسر کشور امید است.