فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از دستگیری ۲ سارق وسایل منزل در عملیات مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرهنگ "علی طاهری" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع سرقت وسایل منزل در حوزه سنخواست، مأموران پلیس آگاهی جاجرم با انجام اقدامات پلیسی و پیگیریهای مستمر موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق شدند.
وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان، از شهروندان خواست با رعایت توصیههای پیشگیرانه و گزارش موارد مشکوک از طریق شماره ۱۱۰ پلیس را در تأمین امنیت یاری کنند.