اعتراف سارقان سابقهدار اسفراین به ۱۸ فقره سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از شناسایی و دستگیری ۲ سارق سابقهدار اماکن خصوصی و محتویات خودرو با ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، سرهنگ "محمدرضا قائمینژاد" با اعلام اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی و محتویات خودرو موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ و پلیس آگاهی قرار گرفت افزود: مأموران با بررسیهای میدانی و بازبینی دوربینهای مداربسته سارقان سابقهدار را شناسایی کردند.
وی با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی متهمان را در مخفیگاه شان دستگیر کردند گفت: متهمان در مواجهه با مستندات پلیس به ۱۸ فقره انواع سرقت اعتراف کردند .
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.