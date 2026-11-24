دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش از اجرای طرح نشاط اجتماعی با هدف پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان، دانشجویان، ساکنان و گردشگران کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیدمرتضی اولادعلی در دومین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها برگزار شد، گفت: فرماندهی انتظامی ویژه کیش اقدامات مؤثری در حوزه مقابله با مواد مخدر انجام داده‌اند و آمار کشف موادمخدر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

او با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری و کاهش تقاضای موادمخدر، افزود: آموزش نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان از اولویت‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش است و در این زمینه از ظرفیت دانشگاه‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی استادان استفاده خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش با اشاره به اجرای طرح نسل پاک، جزیره پاک در مدارس، گفت: سال گذشته با همکاری دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه بهزیستی و آموزش و پرورش، بیش از ۶۴۰ کارگاه آموزشی در مدارس کیش برگزار شد.

سیدمرتضی اولادعلی افزود: طرح پس از بررسی و اصلاح نقاط ضعف، امسال با مشارکت بیشتر دستگاه‌ها و با تمرکز بر آموزش پیشگیرانه و مهارت‌های زندگی، در قالب طرح نماد ادامه خواهد یافت.

او از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح ناک یا نشاط اجتماعی کیش خبر داد و گفت: این طرح با استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی کیش و مشارکت فعالان حوزه گردشگری، هنرمندان و کمدین‌ها، با هدف افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها اجرا می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، افزود: دانش‌آموزان، دانشجویان، ساکنان بومی و گردشگران از مخاطبان طرح نشاط اجتماعی کیش هستند و مقدمه امور کارشناسی با همکاری دستگاه‌های مرتبط و هماهنگی با ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال انجام است.