شمار افراد آسیب دیده از مسمومیت الکلی در هرمزگان در چهار روز گذشته به ۷۸ نفر رسید، تا کنون ۶ نفر نیز بر اثر مسمومیت الکلی جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ثبت ۷۸ مورد مسمومیت الکل در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۶ نفر جان باخته‌اند و ۶۹ نفر همچنان در مراکز درمانی بستری و تحت مراقبت هستند.

فریده حسن‌زاده افزود: پیش از این چهار نفر از بیماران با رضایت شخصی از بیمارستان ترخیص شده بودند، اما یکی از این افراد به دلیل بروز مجدد علائم به بیمارستان مراجعه کرد و برای ادامه درمان، دوباره بستری و تحت نظر قرار گرفت؛ بنابراین در حال حاضر تعداد ترخیص‌شدگان سه نفر است.

حسن‌زاده با اشاره به وضعیت شهرستان قشم گفت: در این شهرستان تاکنون یک نفر بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان خود را از دست داده و یک بیمار نیز همچنان بستری است.

وی همچنین با اشاره به عوارض بالینی مشاهده‌شده در برخی بیماران گفت: تعدادی از مسمومان با آسیب‌های کلیوی مواجه شده‌اند و برای دریافت خدمات تخصصی، از جمله دیالیز، تحت درمان قرار دارند. همچنین اختلالات بینایی و تاری دید در برخی بیماران گزارش شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر خطرات جدی مسمومیت با متانول گفت: متانول ماده‌ای سمی است و مصرف آن می‌تواند به آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر کلیوی، اختلالات بینایی، نابینایی و حتی مرگ منجر شود. تشخیص وجود این ماده سمی از رنگ، بو، طعم یا ظاهر نوشیدنی امکان‌پذیر نیست و نباید هیچ نوع نوشیندنی الکلی را بی‌خطر تلقی کرد.

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حسن‌زاده افزود: در صورت احتمال مصرف متانول یا هرگونه ماده مشکوک، نباید منتظر بروز علائم ماند و لازم است فرد فوراً برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شود. همچنین در صورت بروز علائمی مانند سردرد، تهوع، استفراغ، سرگیجه، تاری دید یا کاهش سطح هوشیاری، باید بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت؛ زیرا علائم مسمومیت با متانول ممکن است با تأخیر ظاهر شوند و هرگونه تأخیر در شروع درمان می‌تواند خطر بروز عوارض شدید و مرگ را افزایش دهد.