رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اولویت دولت حفظ چرخه تولید است، افزود: اولویت نخست ما این است که چرخ صنعت از حرکت نایستد و تولید کشور متوقف نشود. همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا اجازه ندهیم چنین اتفاقی روی دهد؛ بنابراین، باید منابع انرژی را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که نیازهای بخش تولید تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، مسعود پزشکیان شامگاه سه شنبه 3آذر ماه 1405 در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی، در نشست با جمعی از پیشکسوتان و فعالان سیاسی این استان، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید، دانشمندان، فرماندهان، دانش‌آموزان، مردم، نیروهای نظامی و امنیتی و همه کسانی که در جنگ تجاوزگرانه تحمیل‌شده از سوی مدعیان حقوق بشر به کشور به شهادت رسیدند، اظهار کرد: در این نشست، عزیزان سیاسی و فعالان منطقه‌ای با دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت، حتی در نقطه مقابل یکدیگر، سخن گفتند؛ برخی از دوستان اصولگرا درباره ضرورت وفاق و اقدامات انجام‌شده گلایه داشتند و برخی از دوستان اصلاح‌طلب نیز انتقاد می‌کردند که چرا به آنها میدان داده نشده است.

وی افزود: هر دو طرف گلایه‌هایی دارند؛ یک طرف می‌گوید چه اقداماتی انجام شده و طرف دیگر معتقد است به آنها فرصت و میدان داده نشده است. البته بخشی از این انتقادات درست است؛ ممکن است برخی مدیران آن‌گونه که باید، مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام نداده باشند و این موضوع نیز قابل قبول است که مدیریت شرایط فعلی به‌گونه‌ای که حق و عدالت رعایت شود و منافع شخصی، جناحی و گروهی در آن دخالت نداشته باشد، کار دشواری است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ریشه بسیاری از اختلافات و درگیری‌ها را در منیت می‌داند، تصریح کرد: اعتقاد من این است که بخش عمده اختلافات و دعواهای ما از همین منیت شکل می‌گیرد و مسئله دیگری نیست؛ البته ممکن است برخی عزیزان با این نگاه نقد داشته باشند.

مساجد و محله‌ها باید به پایگاه حل مسائل مردم تبدیل شوند

پزشکیان با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده در این نشست برای ورود فعالان به میدان حل مشکلات، گفت: اگر قرار است با همین بحث‌ها مشکلات را حل کنیم، باید به میدان عمل بیاییم. ما نیز معتقدیم محله‌ها و مسجدها باید به پایگاه فعالیت و حل مسائل تبدیل شوند.

وی با اشاره به رویکرد نظام سلامت در توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، اظهار کرد: در حوزه بهداشت و درمان، مفهومی تحت عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت وجود دارد؛ یعنی شرایط اجتماعی افراد، از جمله فقر، بی‌سوادی، بیکاری، یتیمی، سالمندی و دورافتادگی، بر وضعیت سلامت آنها تأثیر می‌گذارد. فردی که فقیر است، احتمال بیمار شدن و حتی فوت او در صورت بیماری بیشتر است؛ بنابراین این افراد باید مورد توجه قرار گیرند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: پزشکان و مراکز بهداشتی و درمانی باید این افراد را فارغ از هر گونه دسته بندی ببینند؛ چراکه این افراد در معرض خطر هستند و پزشک مسئول سلامت آنهاست. فردی که بیکار است و با مشکلات اجتماعی مواجه شده، ممکن است در معرض آسیب‌های روحی و روانی قرار گیرد و این مسائل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مراکز بهداشتی و درمانی، پزشکان، مدارس، مسجدها و محله‌ها ظرفیت‌هایی هستند که باید در حل مسائل اجتماعی و مشکلات مردم نقش‌آفرینی کنند و میدان فعالیت در این عرصه‌ها وجود دارد.

در حوزه آموزش، بیشترین وقت و تلاش را برای تحقق عدالت گذاشته‌ام

پزشکیان در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران درباره عمل نکردن به وعده‌ها، گفت: من در حد توانم به آنچه گفته‌ام عمل کرده‌ام. بیشترین وقت خود را در حوزه آموزش گذاشته‌ام و بیشترین تلاش را برای ایجاد عدالت در آموزش انجام داده‌ام.

اصلاح نظام توزیع ارز و یارانه‌ها با هدف مقابله با رانت

وی با اشاره به اقدام دولت در اصلاح نحوه تخصیص ارز کالاهای اساسی، اظهار کرد: کاری که در رابطه با حذف ارز کالاهای اساسی انجام دادیم، در راستای مقابله با رانت بود. در گذشته، در مناسبت‌هایی مانند ماه مبارک رمضان، محرم و عید، با کمبود کالا در بازار مواجه می‌شدیم؛ حتی در شرایط جنگ نیز با وجود اینکه جنگ، ماه رمضان و عید را پشت سر گذاشتیم، کالا در بازار وجود داشت.

رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش قیمت‌ها و دشواری‌های اقتصادی مردم، گفت: گرانی را قبول دارم. مسیرهای ما را محدود کرده‌اند و در سطح دنیا نیز کالاها گران شده‌اند.

مصرف درست منابع، حتی در شرایط عادی اقتصادی، یک ضرورت است

پزشکیان با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تصریح کرد: وقتی می‌گوییم صرفه‌جویی کنیم، به این دلیل است که در کشور پنج تا شش برابر بیشتر گاز و دو تا سه برابر بیشتر برق مصرف می‌کنیم. البته در شرایط جنگی باید صرفه‌جویی کنیم، اما مسئله صرفه‌جویی تنها به شرایط جنگ محدود نمی‌شود؛ حتی اگر در بهترین وضعیت اقتصادی هم قرار داشته باشیم، باید منابع را درست مصرف کنیم.

وی با طرح پرسشی درباره نحوه توزیع منابع و انرژی در کشور، گفت: با این قیمت‌هایی که برای گاز، برق، بنزین، گازوئیل و سایر منابع در نظر گرفته‌ایم، آیا در جای دیگری از دنیا چنین وضعیتی وجود دارد؟ آیا این عدالت است که از بیت‌المال به همه منابع و امکانات اختصاص دهیم، اما نحوه بهره‌مندی افراد از آن یکسان نباشد؟

دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر، فرماندهان و دانشمندان، کشور فرو خواهد پاشید

رئیس‌جمهور با اشاره به اهداف دشمن در حمله به کشور، گفت: تمام محاسبات دشمن این بود که با شهادت رهبر، فرماندهان و دانشمندان ما، کشور ساقط خواهد شد. آنها وضعیت داخلی کشور، اعتراضات و گلایه‌هایی را که مطرح می‌شود، در محاسبات خود قرار داده بودند و تصور می‌کردند با ایجاد چنین شرایطی، کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: امروز نیز باید در مقابل دشمن خارجی بایستیم و برای این کار لازم است دست به دست هم بدهیم. من مشکلاتی را که در جامعه وجود دارد، درک می‌کنم و انتظارم از برادران و خواهران این است که واقعیت‌ها را ببینیم و به یکدیگر کمک کنیم.

پزشکیان در پاسخ به انتقاد درباره برگزار نشدن جلسات استاندار با فعالان سیاسی، اظهار کرد: ما از استاندار می‌خواهیم و برنامه داریم که بتوانیم با مردم بنشینیم، گفت‌وگو کنیم، صحبت کنیم و دست یاری به سوی همه بلند کنیم.

وی با تأکید بر اینکه کشور بیش از طرح و برنامه به نیروی انسانی توانمند و اهل عمل نیاز دارد، گفت: من طرح نمی‌خواهم؛ فردی می‌خواهم که آستین بالا بزند و برای حل مشکل وارد میدان شود. مشکل کشور ما نبود طرح نیست؛ مشکل این است که آدم‌هایی که مهارت و توانایی دارند، وارد میدان شوند و برای این مملکت کار کنند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما در کشاورزی، صنعت، مدیریت، اقتصاد، تجارت، آموزش و پرورش و همه حوزه‌ها با مسئله کمبود نیروی انسانی توانمند و اهل عمل مواجه هستیم. مسئله صرفاً این نیست که پرداخت‌ها را اصلاح کنیم یا آموزش را بهبود ببخشیم؛ هرکدام از موضوعاتی که عزیزان مطرح کردند، نیازمند حضور افراد توانمند و تلاش برای حل مشکلات است.

اعتماد و انسجام ملی را نباید قربانی اختلافات کرد

وی در پاسخ به انتقاد درباره اقدامات دولت برای افزایش اعتماد عمومی، گفت: پرسیدند که دولت برای افزایش اعتماد عمومی چه کرده است. همین مقدار که مردم در شرایط فعلی در صحنه حضور دارند، نشان‌دهنده ظرفیت و اهمیت این همراهی است. اگر دولت درست عمل نمی‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد و مردم چگونه در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کردند؟

پزشکیان با تأکید بر اینکه اعتماد، وحدت و انسجام برای او یک اصل است، تصریح کرد: اصل برای من اعتماد، وحدت و انسجام است. تمام نقشه‌های دشمن را که نگاه کنید، نظریه‌ها و برنامه‌های آنها بر این است که اختلاف را در کشور دامن بزنند. آنها می‌خواهند ما با یکدیگر دعوا کنیم تا بتوانند وارد شوند. آمریکا نه من را می‌خواهد، نه شما را و نه هیچ‌یک از گروه‌های دیگر را؛ مسئله آنها این است که ما با یکدیگر اختلاف پیدا کنیم.

دولت آماده گفت‌وگو با فعالان سیاسی و پیگیری مطالبات است

وی با اشاره به ضرورت گفت‌وگو با فعالان سیاسی، گفت: ما برنامه داریم و جلسات را به هر شکلی که شده برگزار خواهیم کرد تا فعالان سیاسی بتوانند با یکدیگر گفت‌وگو کنند. بر اساس این گفت‌وگوها و ارزیابی‌ها، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

اصلاح امور با گفت‌وگو، شایسته‌سالاری و میدان دادن به همه نیروها امکان‌پذیر است

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود در نشست با جمعی از پیشکسوتان و فعالان سیاسی استان خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه دولت به دنبال حذف هیچ جریان و گروهی نیست، اظهار کرد: اصلاحات با حذف افراد امکان‌پذیر نیست. ما کسی را حذف نکرده‌ایم و اگر مدیری در جایی چنین رویکردی داشته، تلاش می‌کنیم با آن برخورد و موضوع را اصلاح کنیم.

وی با اشاره به ادامه رایزنی‌ها با دانشگاهیان و استادان حوزه‌های مختلف گفت: اکنون با بسیاری از دانشگاه‌ها و استادان در ارتباط هستیم. با استادان اقتصاد، مدیریت، کشاورزی، علوم اجتماعی و حوزه‌های مرتبط با امنیت گفت‌وگو کرده‌ایم و در حال انجام اقداماتی برای حل مسائل هستیم.

پزشکیان با بیان اینکه حل ناترازی‌ها و مشکلات کشور به سادگی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: امروز گروهی از مردم در میدان‌ها حضور دارند و حتی کسانی که ناراضی و معترض‌اند، به خاطر کشور ایستاده‌اند و در مقابل دشمن قرار نمی‌گیرند. اینها نیز بخشی از سرمایه و ظرفیت کشور هستند.

وی تأکید کرد: همه مردم در حفظ این مملکت نقش دارند و ما حق نداریم جامعه را دسته‌بندی کنیم و تصور کنیم بخشی از مردم متعلق به این کشور نیستند. تلاش ما این بوده که تا حد امکان همه را در کنار یکدیگر داشته باشیم و هیچ‌کس را از دایره مشارکت و خدمت کنار نگذاریم.

رئیس جمهور در پاسخ به مطالبه یکی از حاضران درباره محل و نحوه به‌کارگیری ظرفیت فعالان سیاسی در استان‌ها اظهار کرد: مسئله این نیست که صرفاً یک اداره یا جایگاه به افراد اختصاص دهیم. ما در حوزه اقتصاد و صنعت در حال برنامه‌ریزی هستیم تا با شرکت‌هایی که در اختیار دولت قرار دارند یا به نحوی مدیریت می‌شوند، بر اساس کارآمدی و عملکرد قرارداد ببندیم.

وی تصریح کرد: اگر مدیری یا هیئت‌مدیره‌ای در مجموعه‌ای فعالیت می‌کند، اما حاصل عملکردش زیان و ناکارآمدی است، اجازه نمی‌دهیم در آن مسئولیت باقی بماند. برای ما تفاوتی ندارد که فرد گرایش چپ یا راست داشته باشد یا از چه تفکر و گرایش مذهبی برخوردار باشد؛ ملاک این است که بتواند آن مجموعه را اداره کند. کسی که توانایی اداره یک مسئولیت را ندارد، نباید آن مسئولیت را بپذیرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه ملاک تصمیم‌گیری دولت باید عملکرد افراد باشد، اظهار کرد: ما نیامده‌ایم بر اساس گرایش و وابستگی افراد با آنها قرارداد ببندیم؛ بلکه عملکرد باید ملاک باشد. در روز قیامت از ما خواهند پرسید چه کرده‌اید و پاسخگوی عملکردمان در برابر مردم خواهیم بود.

هیچ اقدامی بدون هماهنگی و اجازه رهبری انجام نداده‌ایم

وی با اشاره به برخی اظهارات درباره نحوه تصمیم‌گیری دولت در موضوع جنگ و صلح، اظهار کرد: برخی می‌گویند خود رهبر شهید فرموده بودند که جنگ و صلح باید تعیین تکلیف شود. ما در حضور ایشان بودیم و از ایشان پرسیدیم چه باید بکنیم و تکلیف جنگ و صلح چیست؛ ایشان نیز فرمودند موضوع را تمام کنید.

رئیس‌جمهور افزود: بنابراین، ما بدون اجازه و هماهنگی رهبری وارد هیچ اقدامی نشده‌ایم. برخی افراد به نام رهبری سخنانی مطرح می‌کنند که نتیجه آن چیزی جز ایجاد اختلاف و تفرقه نیست. من با قاطعیت می‌گویم که هیچ اقدامی بدون اجازه رهبری انجام نداده‌ایم. هر کسی مدعی است خلاف این موضوع اتفاق افتاده، باید مشخص کند کجا و چه اقدامی برخلاف نظر ایشان انجام شده است.

وی تصریح کرد: من در حال مدیریت بحران هستم و تلاش می‌کنیم شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که دشمن ناامید شود و بداند اگر بخواهد با زورگویی و قلدری با ما برخورد کند، در برابر آن سر خم نخواهیم کرد.

استاندار و فرمانداران باید در برابر مطالبات مردم و فعالان سیاسی پاسخگو باشند

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط دولت با فعالان سیاسی استان گفت: از شما عزیزان می‌خواهم بخشی از سختی‌های شرایط را نیز درک کنید. ما با شما گفت‌وگو خواهیم کرد و آقای استاندار نیز حتماً باید با شما، فرمانداران و سایر عزیزان جلسات مشخصی داشته باشد.

وی افزود: برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده‌ایم و هفته آینده جلسه‌ای با مدیران خواهیم داشت تا درباره مسائل و عملکرد آنها گفت‌وگو کنیم. استاندار، فرمانداران، بخشداران و دهیاران باید در چارچوب مشخصی حضور پیدا کنند و پاسخگوی مسئولیت‌های خود باشند.

پزشکیان با اشاره به برنامه دولت برای ساماندهی و منطقه‌بندی استان‌ها در راستای پیگیری امور اجرایی اظهار کرد: استان‌ها را منطقه‌بندی کرده‌ایم و در حال تدوین دستورالعملی هستیم تا سازوکار مشخصی برای پیگیری مسائل و پاسخگویی مدیران داشته باشیم.

مدیریت مصرف انرژی برای جلوگیری از توقف تولید در زمستان ضروری است

وی با تأکید بر اینکه اولویت دولت حفظ چرخه تولید است، افزود: اولویت نخست ما این است که چرخ صنعت از حرکت نایستد و تولید کشور متوقف نشود. تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا اجازه ندهیم چنین اتفاقی رخ دهد؛ بنابراین، باید منابع انرژی را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که نیازهای بخش تولید تأمین شود.

بسیج باید نماد خدمت و فداکاری برای همه مردم ایران باشد

رئیس‌جمهور با اشاره به جلسه اخیر خود با بسیجیان گفت: اخیرا جلسه‌ای با این عزیزان برگزار کردیم تا درباره مسئولیت‌ها و نقش آنها در محله‌ها گفت‌وگو کنیم. اعتقاد من این است که بسیج باید به همان ماهیت و جایگاهی بازگردد که در سال‌های نخست انقلاب داشت؛ زمانی که همه مردم در کنار یکدیگر برای دفاع از کشور حضور داشتند و میان آنها جدایی وجود نداشت.

ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی خراسان رضوی باید برای حل مشکلات کشور فعال شود

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان خراسان رضوی، اظهار کرد: ان‌شاءالله جلساتی را که درباره مسائل استان مطرح شد، پیگیری خواهم کرد و پیشنهادهای ارائه‌شده را در قالب نشست‌های مشخص دنبال می‌کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه خراسان رضوی از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه تجارت و اقتصاد برخوردار است، گفت: مشهد فرصت‌های فراوانی دارد؛ این استان دارای مرز و همسایگی با چند کشور است و از سوی دیگر، وجود بارگاه امام رضا(ع) نیز ظرفیت و موقعیت ویژه‌ای برای آن ایجاد کرده است. همه اینها فرصت‌های ارزشمندی هستند که باید از آنها استفاده کرد.

وی خطاب به فعالان سیاسی و اقتصادی استان اظهار کرد: شما می‌توانید با استفاده از این ظرفیت‌ها نقش مؤثری در حل مشکلات کشور داشته باشید و برای مردم و استان اثرگذار باشید. امیدوارم آقای استاندار نیز جلسات لازم را برگزار کند و ما هم در خدمت شما خواهیم بود.

دولت از گلایه‌های فعالان سیاسی آگاه است و برای اصلاح عملکردها تلاش می‌کند

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با عذرخواهی از افرادی که از عملکرد دولت دلگیر و ناراحت هستند، گفت: از عزیزانی که از ما گلایه دارند و ناراحت‌اند، شرمنده هستیم. شبانه‌روز در حال تلاشیم و اگر قرار باشد با تک‌تک افراد به‌صورت جداگانه وقت بگذارم، حتی اگر تمام عمرم را هم اختصاص دهم، امکان‌پذیر نیست؛ اما تلاش ما این است که خدمتگزار مردم باشیم.

وی افزود: عزیزانی که احساس ناامیدی می‌کنند، نباید ناامید شوند. این مملکت متعلق به همه ماست و باید دست به دست هم بدهیم و به یکدیگر کمک کنیم. به جای طعنه زدن به هم، باید هر کسی در حد توانایی و تخصص خود وارد میدان شود و کار کند.