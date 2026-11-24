به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، آیین بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو با حضور جمعی از مسئولان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم در دانشگاه شهید باکری شهرستان میاندوآب برگزار شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان میاندوآب در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: شهدای دانشجو با برخورداری از بصیرت، آگاهی و روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، علم و دانش را در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و سربلندی ایران اسلامی به کار گرفتند.

سرهنگ وهاب عباسفام افزود: دانشجویان امروز نیز باید با الگوگیری از راه و منش شهدا، در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی پیشگام باشند و با تلاش و خودباوری، در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور گام بردارند.

وی تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان، از رسالت‌های مهم دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی است.