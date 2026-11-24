همایش وحدت و بصیرت با حضور جمعی از ائمه جمعه و جماعت، علما، نخبگان و مسئولان در بوکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، همایش وحدت و بصیرت،ویژه نخبگان و علمای اهل سنت در بوکان برگزار شد.

این همایش با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از ائمه جمعه و جماعت،نخبگان و مسئولین عالی استانی و شهرستانی در سالن شهید سلیمانی بوکان برگزارشد.

این مراسم با هدف وحدت و همدلی و طنین ندای بصیرت اقوام و مذاهب، بیعت دوباره با آرمان‌های نظام، ندای استکبارستیزی و فریادمرگ بر آمریکا و اسرائیل، همراهی اقشار جامعه اهل سنت باحرکت مقاومت و ایثار گری برگزارشد.

در این همایش حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه ، ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان ودکتر شکوهی یکی از استادان دانشگاه تهران در سخنانی با تأکید بر نقش علما و اندیشمندان دینی در تقویت وحدت اسلامی، ترویج اخلاق اجتماعی و مقابله با جنگ نرم فرهنگی، بر ضرورت تعامل بیشتر نخبگان دینی و فرهنگی برای پاسخ‌گویی به نیازهای فکری نسل جوان تأکید کردند.

در پایان مراسم از جمعی روحانیون و نخبگان فکری شهرستان در حمایت از برنامه‌های فرهنگی و دینی تجلیل شد.