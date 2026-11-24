در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در اتوبان شهید سلیمانی البرز ، یک نفر مصدوم و توسط اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، دکتر مهدوی، رئیس اورژانس استان، با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت گزارش حادثه واژگونی خودرو در اتوبان شهید سلیمانی، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به همراه عوامل آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد سرعت بالای خودرو و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه، عامل وقوع این حادثه بوده است؛ به‌طوری‌که خودرو پس از واژگونی با حفاظ‌های کناری اتوبان برخورد کرد و خسارات قابل‌توجهی به بدنه آن وارد شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز با اشاره به مصدومیت یک نفر در این حادثه گفت: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، وضعیت مصدوم را ارزیابی و اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند و سپس وی را برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان منتقل کردند.

دکتر مهدوی با هشدار درباره پیامدهای رانندگی با سرعت غیرمجاز، تأکید کرد: سرعت بالا، کاهش قدرت کنترل خودرو و افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی را به دنبال دارد و در صورت بروز تصادف، می‌تواند شدت آسیب‌های وارده به سرنشینان را افزایش دهد.

وی رعایت سرعت مطمئنه متناسب با شرایط مسیر، توجه به وضعیت ترافیکی و جوی، حفظ فاصله طولی ایمن با خودروهای دیگر و پرهیز از رفتارهای پرخطر رانندگی را از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث جاده‌ای دانست.

رئیس اورژانس البرز همچنین بر ضرورت استفاده از کمربند ایمنی توسط تمامی سرنشینان خودرو، اعم از صندلی‌های جلو و عقب، تأکید کرد و یادآور شد: کمربند ایمنی نقش مؤثری در کاهش شدت صدمات ناشی از تصادف و واژگونی خودرو دارد و رعایت این نکته ساده می‌تواند از بروز آسیب‌های جدی جلوگیری کند.