رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با آغاز فصل شیوع بیماری‌های تنفسی، بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس تأکید کرد و از دانش‌آموزان، والدین و کادر آموزشی خواست با جدی گرفتن توصیه‌های پیشگیرانه، از گسترش بیماری جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، دکتر شهرام صیادی با اشاره به افزایش خطر انتقال بیماری‌های تنفسی در محیط‌های آموزشی، رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در شرایط لازم، پرهیز از روبوسی و تماس نزدیک و توجه به تهویه کلاس‌ها را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش ابتلا عنوان کرد.

وی همچنین واکسیناسیون سالانه آنفلوانزا را به‌ویژه برای افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و گروه‌های پرخطر ضروری دانست و بر استفاده از وسایل شخصی، ضدعفونی سطوح و رعایت اصول بهداشت هنگام عطسه و سرفه تأکید کرد.

صیادی با بیان اینکه افراد دارای علائم بیماری باید استراحت کرده و مایعات کافی مصرف کنند، گفت: دانش‌آموزان مبتلا تا ۲۴ ساعت پس از قطع کامل تب نباید در مدرسه حاضر شوند. وی همچنین نسبت به مصرف خودسرانه دارو هشدار داد و تأکید کرد آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان آنفلوانزا و سرماخوردگی مؤثر نیستند و داروهای ضدویروسی باید تنها با تجویز پزشک مصرف شوند.