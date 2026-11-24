دو متهم به قتل در دو پرونده جداگانه و مربوط به سال‌های گذشته، در عملیات پلیس جنوب کرمان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی جنوب کرمان گفت: مأموران پلیس آگاهی منوجان پس از سه سال پیگیری تخصصی، عامل قتل یک مرد ۶۲ ساله را که در آذرماه ۱۴۰۲ در یکی از روستا‌های این شهرستان به قتل رسیده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ پورامینایی افزود: مأموران پس از شناسایی محل حضور متهم، وی را هنگام فرار با شلیک گلوله زمین‌گیر و بازداشت کردند و مراحل قانونی پرونده در حال انجام است.

وی همچنین از دستگیری متهمی خبر داد که در جریان مأموریت عملیاتی مأموران یگان امداد جیرفت و پس از دستگیری دو نفر و کشف تجهیزات غیرمجاز، هویت واقعی و ارتباط وی با یک پرونده قتل قدیمی مشخص شد.

فرمانده انتظامی جنوب کرمان گفت: پس از انتقال متهمان به مرکز رسیدگی و استعلام سوابق کیفری آنان، مشخص شد یکی از افراد دستگیرشده به اتهام قتل تحت تعقیب بوده است که با دستگیری وی، این پرونده نیز به سرانجام رسید.