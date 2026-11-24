به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رییس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه طی روزهای اخیر مرگ مشکوک دختری جوان در یکی از محلات سنندج به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام شد گفت پس از اطلاع از این موضوع کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی با هماهنگی مراجع قضایی تحقیقات را آغاز کردند و سپس با اقدامات تخصصی قتل وی مورد تایید قرار گرفت .

موضوع قتل این دختر نوزده ساله در ۲۴ ساعت گذشته به موضوع اصلی فضای مجازی در استان تبدیل شد و بحث های نیز در این رابطه شکل گرفت .

صداوسیمای استانی هم پیگیر این موضوع و دلایل و جزئیات آن است.

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همایش بزرگداشت و بررسی آثار و افکار حکیم فقیه احمد دوزخدره، در کانون شهید رشیدیان دیواندره برگزارشد.

در حاشیه این مراسم نمایشگاه آثار این عالم نیز برپا و مورد استقبال قرار گرفت.

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دومین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی آموزش و پرورش در استانداری کردستان برگزار شد.

وضعیت سواد آموزی استان و کلاس گذاری برای فعالیت سواد آموزی در سال جدید مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.