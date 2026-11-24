به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت گفت: با هدف شناسایی استعدادها و توانمندسازی جوانان، هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با حضور ۵۰ نفر در پلدشت برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت صبح امروز در آیین افتتاحیه هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در پلدشت گفت: این رویداد که با حضور پرشور نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود، شامل بخش های تخصصی پویانمایی( انیمیشن های تک بعدی، دو بعدی، سه بعدی، کارتون بوده و‌ بازی‌های موبایلی، نرم‌افزارهای تلفن همراه، پوستر مفهومی با هوش مصنوعی و میکرورسانه است.

وی افزود: در بخش حضوری این رویداد ۱۲ گروه شامل ۵۰ نفر به رقابت پرداختند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت تصریح کرد: رشد شرکت کنندگان نسبت به سال قبل و مشارکت جوانان نشان‌دهنده علاقه و توانمندی نسل جوان در حوزه فضای مجازی و تولید محتوا است.

وی تصریح کرد: این رویداد ۲۴ ساعته تخصصی امروز در سطح پلدشت برگزار شد و داوطلبان در قالب گروه‌های سه تا پنج نفره برای هر یک از این بخش‌های تخصصی تلاش کردند و نفرات برتر به مسابقات استانی اعزام می شوند.

عطاری تأکید کرد: این برنامه فرصتی ارزشمند برای جوانان خلاق و علاقه‌مند است که توانایی‌های خود را در محیطی رقابتی به نمایش بگذارند و در عین حال از تجربه‌های آموزشی و حرفه‌ای بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به گستردگی فضای مجازی و نقش پررنگ بسیج در این عرصه اظهار داشت: فضای مجازی امروز بستری وسیع برای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه است و بسیج با گسترش چتر فعالیت‌های خود در این حوزه، تلاش می‌کند تا زمینه استفاده بهینه از این ظرفیت عظیم را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های مهم فضای مجازی، ایجاد انگیزه و امید در جامعه است که در این راستا، خبرنگاران و رسانه‌ها باید نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنند.

عطاری در پایان با اشاره به اهداف اصلی این رویداد، افزود: این برنامه با هدف استعدادیابی و توانمندسازی جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود و بستری برای شناسایی نیروهای خلاق و توانمند در حوزه تولید محتوای دیجیتال فراهم خواهد کرد، مشارکت گسترده و استقبال چشمگیر از این رویداد، نشان از ظرفیت بالای شهرستان در تربیت نسل‌های آینده برای حضور مؤثر در فضای مجازی دارد.