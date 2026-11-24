طی سلسله اقدامات نظارتی و مقابله با فعالیت‌های مالی و ارزی غیرمجاز در شهرستان کنارک، سه واحد صنفی که بدون اخذ مجوز‌های قانونی از بانک مرکزی و تحت عنوان صرافی فعالیت می‌کردند، با دستور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان، شناسایی و مهروموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، سه واحد صرافی بدون برخورداری از مجوز‌های قانونی لازم، در زمینه خریدوفروش ارز فعالیت داشتند که پس از شناسایی و انجام اقدامات قانونی، با دستور مقام قضایی مهروموم شدند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان کنارک، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه، افزود: پرونده‌های مربوط به واحد‌های متخلف تشکیل، و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است و دستگاه‌های نظارتی نیز موظف‌اند با استمرار بازرسی‌ها، از ادامه فعالیت‌های غیرمجاز تحت عنوان صرافی و یا بازگشت این واحد‌ها به چرخه فعالیت بدون مجوز جلوگیری کنند.

هادی نجاری، با تأکید بر ضرورت نظارت بر فعالیت‌های مالی و ارزی اظهار داشت: فعالیت غیرمجاز در حوزه خریدوفروش ارز می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی، گردش غیرشفاف وجوه، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی شود و از این رو، مقابله با چنین فعالیت‌هایی در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.