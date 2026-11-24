فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با تأکید بر اینکه فضای مجازی امروز یکی از میدان‌های مهم جنگ روایت‌هاست، گفت: باید با هم‌افزایی فعالان رسانه‌ای، جبهه‌ای منسجم برای روایتگری و دفاع از ایران شکل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سردار مجتبی فدا امروز در آیین افتتاحیه مرحله شهرستانی هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج استان اصفهان، ضمن تبریک هفته بسیج و قدردانی از تلاش فعالان رسانه‌ای در حوادث و جنگ‌های اخیر، نقش این مجموعه‌ها را در تقویت هم‌افزایی اجتماعی و حضور مردم در میدان مؤثر دانست.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا در اصفهان» اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این حرکت و حضور گسترده مردم، مرهون تلاش فعالان رسانه و فضای مجازی است و در این زمینه باید از قرارگاه فضای مجازی استان و فعالان رسانه‌ای در شهرستان‌ها قدردانی کرد.

«هر ایرانی یک بسیجی»؛ راهبردی برای مشارکت همگانی

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب با عنوان «هر ایرانی یک بسیجی» گفت: هر فردی که دلش برای ایران، نظام، انقلاب، خاک وطن و ناموس می‌تپد و دغدغه دارد، فارغ از جایگاه، مسئولیت، نگرش و سلیقه، می‌تواند با پذیرش مسئولیت اجتماعی و مشارکت همه‌جانبه، برای حل مشکلات کشور و مردم نقش‌آفرینی کند.

فدا با اشاره به روند توسعه بسیج از ابتدای انقلاب تاکنون افزود: امام راحل با طرح تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی، بر ضرورت حضور جوانان در عرصه‌های مختلف تأکید داشتند و امام شهید نیز با تقویت و توسعه ظرفیت‌های بسیج، این مجموعه را به عرصه‌های گسترده‌تری از جمله اقتصاد، محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی، فرهنگ، علم، پژوهش و تعلیم و تربیت وارد کردند.

محله‌محوری با محوریت مسجد؛ الگویی برای اداره محلات

وی دومین فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی را «محله‌محوری با محوریت مسجد» عنوان کرد و گفت: این رویکرد، مدلی از حکمرانی محلی و بستری برای به میدان آوردن ظرفیت‌های مردمی در عرصه‌های مختلف است.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان ادامه داد: با محوریت مساجد و مشارکت نخبگان، افراد صاحب‌نظر و ظرفیت‌های مردمی می‌توان در حوزه‌هایی همچون عمران، فرهنگ، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، رشد علمی و تقویت بنیه اقتصادی محلات نقش‌آفرینی کرد و زمینه اداره محلات با اتکا به توان مردم و همراهی دستگاه‌های دولتی را فراهم ساخت.

فدا با اشاره به اهمیت فعال‌سازی مساجد و قرارگاه‌های محله‌محور تصریح کرد: اگر مسجد و محله به‌درستی فعال باشند و ظرفیت‌های مختلف مردم در کنار یکدیگر قرار بگیرند، بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در سطح محلات قابل مدیریت و برطرف شدن خواهد بود.

فضای مجازی؛ میدانی فراتر از ابزار‌های نظامی

وی با تأکید بر اهمیت رسانه و فضای مجازی در تحقق دو شعار محوری بسیج بیان کرد: فعالان رسانه‌ای باید مساجد موفق، ظرفیت‌های محلی و افرادی را که در قالب حرکت‌های مردمی همچون «جان‌فدا» اعلام آمادگی کرده‌اند، شناسایی و معرفی کنند و توانمندی‌های آنان را در مسیر خدمت به جامعه به کار بگیرند.