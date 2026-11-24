آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در اجتماع بسیجیان حوزه و دانشگاه با عنوان هم‌عهدی تا تمدن نوین اسلامی، تولید قدرت در ابعاد نظامی، اقتصادی و فناوری را پیش‌شرط ساخت تمدن نوین اسلامی دانست و بر نقش محوری بسیج در ساماندهی معرفت و گفتمان انقلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آیت‌الله اعرافی در مراسم «هم‌عهدی تا تمدن نوین اسلامی» که به مناسبت هفته بسیج در مدرسه فیضیه قم برگزار شد، با اشاره به تغییر معادلات جهانی پس از جنگ‌های اخیر، تحولات کنونی جهان را زمینه‌ساز بازسازی تمدن انسانی دانست.

وی با اشاره به نقش کلیدی انقلاب اسلامی در این تحولات، گفتمان متعالی انقلاب را عاملی دانست که در صورت فراهم شدن شرایط، می‌تواند چهره جهان را دگرگون کند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تحلیل ابعاد جنگ‌های اخیر، این تحولات را نقطه عطفی در تغییر نظام‌های بین‌المللی دانست و تأکید کرد: بازسازی تمدن جهان نیازمند رویکرد‌های نو است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه بسیج، افزود: حضور تفکر بسیجی در لایه‌های مختلف حوزه و دانشگاه، این دو نهاد را در جایگاهی والا و هم‌تراز قرار داده است.

وی در ادامه با تبیین ضرورت‌های تمدن نوین اسلامی، تأکید کرد: ساخت این تمدن نیازمند تولید قدرت در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری است.

آیت‌الله اعرافی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه بسیجیان حوزه و دانشگاه، ساختن پیکره و تولید ادبیات لازم برای تمدن نوین اسلامی است؛ چرا که این دو نهاد مسئول ساماندهی معرفت و گفتمان انقلاب در معادلات جدید جهانی هستند.