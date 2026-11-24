قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کیش، بر ضرورت مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مقابله با گسترش مواد مخدر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین حسنی، در نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر کیش، با اشاره به اهمیت حفظ جایگاه گردشگری، گفت: جزیره کیش از گذشته به‌عنوان مقصدی امن برای خانواده‌ها شناخته شده و صیانت از این ویژگی، مستلزم توجه جدی به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

او افزود: مقابله با عوامل توزیع مواد مخدر و سایر آسیب‌های اجتماعی باید با جدیت دنبال شود تا امنیت و آرامش خانواده‌ها و گردشگران در کیش حفظ شود.

حسنی با تأکید بر نقش اقدامات فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد، ورزش و ایجاد فرصت‌های سالم برای حضور جوانان در فعالیت‌های گروهی را از راهکار‌های مؤثر دانست و گفت: ساماندهی اوقات فراغت جوانان، فراهم کردن زمینه فعالیت‌های ورزشی و ایجاد فرصت گفت‌و‌گو و حمایت اجتماعی می‌تواند در کاهش زمینه‌های گرایش به آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش خواستار تقسیم مسئولیت بین دستگاه‌های عضو ستاد شد و تأکید کرد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی نباید صرفاً بر عهده یک دستگاه باشد و هر نهاد باید متناسب با وظایف و ظرفیت‌های خود در این زمینه مشارکت کند.

او با اشاره به محدودیت منابع مالی سازمان منطقه آزاد کیش، بر ضرورت پیگیری سهم کیش از اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های استانی و کشوری تأکید کرد.

حسنی از آمادگی سازمان منطقه آزاد کیش برای همکاری در اجرای برنامه‌های پیشگیری، فرهنگی و اجتماعی خبر داد و خواستار تدوین نقشه راه علمی و کارشناسی برای پیشگیری و درمان اعتیاد در کیش شد.