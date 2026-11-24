به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فریدن گفت: کارزار «خدمت در مسیر بعثت» با مجموعه‌ای از برنامه‌های اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی در روستای هدف چهلخانه در حال اجرا است.

‌سرهنگ محمدعلی اسلامی افزود: این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم و تبدیل این روستا به الگویی برای خدمت‌رسانی در سایر مناطق روستایی انجام شده است.

‌وی گفت: در قالب کارزار «خدمت در مسیر بعثت» اقداماتی در حوزه اجتماعی، با شناسایی آسیب‌هایی همچون طلاق و اعتیاد، برنامه‌های مؤثری برای کاهش و مقابله با این آسیب‌ها اجرا شد.

‌جانشین فرماندهی سپاه فریدن افزود: در بخش عمرانی و زیرساختی نیز اقداماتی از جمله آسفالت معابر روستا و ایجاد فضا‌های تفریحی برای جوانان و نوجوانان انجام گرفته است و با احداث سالن‌های ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی در روستا فراهم شد.

‌وی گفت: در حوزه بهداشت نیز طرح «رویش امید» با روند مطلوبی در روستای چهلخانه در حال اجرا است.