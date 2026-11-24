آیین تجلیل از فرزندان شهدا با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت فداکاری‌های خانواده‌های معظم شهدا در مدرسه شاهد کفیل کاشان برگزار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیین تجلیل از فرزندان شهدا با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت فداکاری‌های خانواده‌های معظم شهدا در مدرسه شاهد کفیل برگزار شد.

در این مراسم، بر اهمیت انتقال ارزش‌های دفاع از میهن و فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید شد و از فرزندان شهیدان سید مجید حسینی‌پناه، محمد فروزان‌نسب، محمد معصومی، سید ابوالفضل مجتهد و مسعود پاک‌طینت، از شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، تجلیل به عمل آمد.

همچنین از فرزندان شهیدان ضامن محمدی و جواد محمدی از شهدای مدافع حرم و شهید علیرضا دژاکام از شهدای حوادث دی‌ماه قدردانی شد. این برنامه با پاسداشت مقام شهدا و تأکید بر ادامه راه آنان در میان نسل‌های آینده همراه بود.