تجلیل از فرزندان شهدا در مدرسه شاهد کفیل کاشان
آیین تجلیل از فرزندان شهدا با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت فداکاریهای خانوادههای معظم شهدا در مدرسه شاهد کفیل کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛
آیین تجلیل از فرزندان شهدا با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت فداکاریهای خانوادههای معظم شهدا در مدرسه شاهد کفیل برگزار شد.
در این مراسم، بر اهمیت انتقال ارزشهای دفاع از میهن و فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید شد و از فرزندان شهیدان سید مجید حسینیپناه، محمد فروزاننسب، محمد معصومی، سید ابوالفضل مجتهد و مسعود پاکطینت، از شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، تجلیل به عمل آمد.
همچنین از فرزندان شهیدان ضامن محمدی و جواد محمدی از شهدای مدافع حرم و شهید علیرضا دژاکام از شهدای حوادث دیماه قدردانی شد. این برنامه با پاسداشت مقام شهدا و تأکید بر ادامه راه آنان در میان نسلهای آینده همراه بود.