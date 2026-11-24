تعدادی از مادران و همسران معظم شهدای شهرستان برخوار در میدان انقلاب دولت‌آباد، به پاس سال‌ها صبر، ایثار و فداکاری تجلیل شدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان برخوار از تجلیل تعدادی از مادران و همسران معظم شهدا در میدان انقلاب دولت‌آباد خبر داد و گفت: این تجلیل به پاس سال‌ها صبر، ایثار و فداکاری آنان انجام شده است.

ابوالقاسم محسنی گافت افزود: مادران و همسران شهدا با صبر و استقامت مثال‌زدنی خود، در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش ماندگاری ایفا کرده‌اند.

وی ادامه داد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا وظیفه‌ای همیشگی و ادای دینی کوچک در برابر عظمت ایثار و فداکاری این عزیزان است و باید فرهنگ قدردانی از این خانواده‌ها در جامعه زنده نگه داشته شود.