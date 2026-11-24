بازارچه محلی مشاغل خانگی بانوان با هدف حمایت از تولیدات خانگی و توانمندسازی اقتصادی زنان، همزمان با هفته بسیج در لطف‌آباد انار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، این بازارچه با حضور حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه، میرحسینی فرماندار، سرهنگ ابراهیمی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان انار و جمعی از مسئولان محلی در مهدیه گلزار شهدای لطف‌آباد افتتاح شد.

این بازارچه با همکاری بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان انار، حوزه مقاومت بسیج بنت‌الهدی و پایگاه‌های کوثر لطف‌آباد، الزهراء ساقی، نرجس‌خاتون حجت‌آباد و سمیه شاهم‌آباد برپا شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا فردا، چهارشنبه چهارم آذرماه، از ساعت ۱۴ تا ۲۰:۳۰ برای بازدید و خرید محصولات به مهدیه گلزار شهدای لطف‌آباد مراجعه کنند.