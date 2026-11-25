معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی گفت: در شش ماه نخست امسال ۳۹ هزار و چهار نفر دریافت‌کننده سهمیه آرد و نان روستایی و عشایری در استان ثبت شده‌اند و ساماندهی این سهمیه‌ها با استفاده از سامانه‌های هوشمند دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، هادی رجایی‌نیا افزود: توزیع آرد در بخش‌های مختلف باید بر مبنای اطلاعات سامانه‌ای انجام شود و با توسعه نظارت‌ های هوشمند، زمینه تخلف در این حوزه به حداقل برسد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی درباره سهمیه آرد روستایی و عشایری باید دقیق باشد تا این سهمیه صرفا به افراد واجد شرایط و مشمول طرح اختصاص یابد و سامانه نیز به‌گونه‌ای مدیریت شود که امکان بروز تخلف در این فرآیند کاهش پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به ضرورت بازبینی ساختار فعالیت نانوایی‌ها گفت: ۲۲ واحد نانوایی در گروه واحد‌های دارای تخلفات پرتکرار قرار گرفته‌اند که اصلاح ساختار، بازتعریف وضعیت فعالیت و برخورد‌های قانونی با آنها باید در دستور کار قرار گیرد.

رجایی‌نیا افزود: تمامی کارت‌های کسب‌وکار فعال در حوزه نان باید مجددا بررسی و به تایید کارگروه استانی برسد و پرونده تخلفات نیز با جدیت از سوی تعزیرات حکومتی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبود آرد در شهرستان‌های استان وجود ندارد، تصریح کرد: تامین آرد به‌تنهایی پاسخگوی نیاز این حوزه نیست و مدیریت، کنترل و نظارت مستمر بر فرآیند توزیع و مصرف نیز ضرورت دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی با تاکید بر توسعه نظارت هوشمند در حوزه آرد و نان اضافه کرد: از ابتدای امسال هوشمندسازی نظارت‌ها با جدیت دنبال شده و عملکرد استان‌ها نیز در سطح ملی رصد می‌شود.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سامانه نانینو و تجهیزات هوشمند در نانوایی‌ها افزود: خراسان‌شمالی در زمینه هوشمندسازی نظارت‌ها از استان‌های پیشرو است و استفاده از داده‌ها و آمار سامانه، شناسایی تخلفات و برخورد با متخلفان را تسهیل کرده است.

رجایی‌نیا همچنین بر ضرورت فعال‌ سازی کارگروه‌ های ساماندهی آردونان در شهرستان‌ها تاکیدکرد و گفت: بر اساس گزارش عملکرد دو ماه اخیر، تخلفات شناسایی‌ شده باید از سوی فرمانداران پیگیری شود و دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه نیز برای رسیدگی و رفع مشکلات همکاری کنند.

وی ارتقای کیفیت نان را از دیگر اولویت‌های این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: با نانوایی‌هایی که نان با کیفیت نامناسب عرضه می‌کنند باید برخورد شود و درجه‌بندی نانوایی‌ها در شهرستان‌ها نیز با جدیت دنبال شود.