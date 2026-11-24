در آستانه برگزاری اجلاسیه خیران مدرسه‌ساز، گروه‌های جهادی، خیران و فعالان عرصه مدرسه‌سازی استان اصفهان تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در آستانه برگزاری اجلاسیه خیران مدرسه‌ساز، از گروه‌های جهادی، خیران و افرادی که در امر مدرسه‌سازی فعال هستند، تجلیل شد.

خیران مدرسه‌ساز را «آینده‌سازان ایران» می‌گویند؛ کسانی که با مشارکت خود، مفهوم «قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود» را در عمل محقق کرده‌اند.

بر پایه آمارها، ۸۵ درصد ساخت مدارس استان اصفهان با مشارکت مستقیم خیران انجام می‌شود. همچنین دانش‌آموزان نیز در بهسازی مدارس خود فعال هستند؛ به گونه‌ای که ۲۰۰ گروه جهادی دانش‌آموزی در بهسازی مدرسه‌ها فعالیت دارند.

امروز در حوزه مدرسه‌سازی، نگاه جهانی نیز به استان اصفهان معطوف شده است؛ بنا بر آمارها، هر یک‌ونیم سال با مشارکت سازمان‌های بین‌المللی برای اتباع خارجی در این استان یک مدرسه ساخته می‌شود.

اجلاسیه خیران مدرسه‌ساز در ماه جاری برگزار می‌شود.