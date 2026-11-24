\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u0636\u0631\u0648\u0646 \u06a9\u0648\u0647\u062f\u0634\u062a \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f .\n\u0627\u06cc\u0646 \u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u0648 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n