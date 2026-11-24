نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گسترش هجمه‌های تبلیغاتی، فرهنگی، عملیات روانی و شبهات اعتقادی و اجتماعی دشمن، شناخت جایگاه و مأموریت بسیج در حوزه و دانشگاه را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در نشست بصیرتی «پیشروان بشری‌پرور» که به مناسبت هفته بسیج و با حضور طلاب، اساتید و مسئولان جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد، با اشاره به آیات قرآن کریم درباره تقابل جبهه حق و باطل، ایمان، صبر و استقامت را از عوامل اساسی پیروزی جبهه مؤمنان دانست و افزود: برتری در میدان تقابل، صرفاً به تعداد نیروها و امکانات مادی وابسته نیست، بلکه ایمان و استقامت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) در واپسین ماه‌های عمر پربرکت خود، افق جدیدی از مأموریت بسیج را ترسیم کردند، اظهار داشت: امام راحل با تأکید بر ضرورت تشکیل بسیج دانشجو و طلبه، مسئولیت مهمی را بر دوش فرزندان انقلابی خود در حوزه و دانشگاه گذاشتند؛ چراکه اصلاح و فساد جامعه با اصلاح و فساد حوزه و دانشگاه ارتباط مستقیم دارد.

وی با تأکید بر نقش عوامل معنوی در کنار توانمندی‌های مادی تصریح کرد: وظیفه طلبه و فعال بسیجی صرفاً حضور در خیابان و مشارکت در تجمعات نیست؛ بلکه تعمیق اعتقادات و باورهای مردم و ایجاد پایداری و ثباتی که از ریشه‌های اعتقادی نشئت می‌گیرد، از مهم‌ترین مسئولیت‌های بسیج طلاب و حوزه‌های علمیه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری با اشاره به شرایط جنگ دوازده‌روزه و تحولات پس از آن، سه عامل جایگاه ولایت و رهبری، حضور و حمایت مردم و قدرت و توان نیروهای مسلح را از عوامل اصلی ایستادگی کشور در برابر دشمن برشمرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن در مراحل مختلف به دنبال ایجاد خلأ مدیریتی، ترور فرماندهان و مسئولان، فشار اقتصادی و تحریک مردم برای ایجاد آشوب داخلی بوده است، اظهار داشت: محاسبات دشمن با ایستادگی مردم و تدابیر رهبری به نتیجه نرسید و سناریوهای طراحی‌شده برای تضعیف و فروپاشی نظام اسلامی با ناکامی مواجه شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوالنوری، حضور مردم در صحنه را پشتوانه‌ای مهم برای نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی دانست و خاطرنشان کرد: حضور مردم، به‌ویژه در شرایطی که نیروهای مسلح زیر فشار حملات و تهدیدهای گسترده قرار داشتند، موجب تقویت روحیه رزمندگان و نشان‌دهنده ایستادگی ملت ایران در دفاع از کشور و انقلاب بود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تلاش جریان‌های معاند برای ایجاد ناامنی و آشوب، بر تقویت انسجام اجتماعی، وحدت و بصیرت عمومی تأکید کرد و گفت: مساجد و پایگاه‌های بسیج می‌توانند در افزایش آگاهی عمومی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت همبستگی و حفظ آرامش محلات نقش‌آفرین باشند.