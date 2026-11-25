مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: ۳۰۰ میلیارد ریال غرامت بابت خسارت محصولات کشاورزی و دامی در سال زراعی جاری به بهره‌برداران این بخش در استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، محمدعلی حسین‌پور افزود: خسارت‌های بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی، دام و طیور بوده که بیشترین میزان خسارت به بخش زراعی اختصاص دارد.

وی گفت: سرمای بهاره و تگرگ مهم‌ترین عوامل خسارت‌زا در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بوده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان‌شمالی با اشاره به خسارت‌های سال زراعی گذشته افزود: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نیز چهار هزار میلیارد ریال غرامت به بهره‌برداران بخش کشاورزی استان پرداخت شد که خشکسالی مهم‌ترین عامل بروز خسارت در آن سال بود.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: ۱۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در قالب طرح فراگیر زیر پوشش بیمه قرار گرفته است و روند بررسی خسارت‌های سال زراعی جاری و پرداخت غرامت به کشاورزان همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به برنامه بیمه فراگیر در سال زراعی پیش‌رو گفت: در این طرح ۱۶ محصول زراعی از جمله گندم و جو آبی و دیم، چغندرقند بهاره و پاییزه، ذرت دانه‌ای، سویا، کلزا، گلرنگ، عدس، نخود و کاملینای دیم زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان‌شمالی افزود: صدور بیمه‌نامه محصولات زراعی بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پهنه‌بندی انجام می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و افزایش مخاطرات طبیعی گفت: خشکسالی، کاهش بارندگی، بارش‌های سیل‌آسا و سرمای بهاره در سال‌های اخیر موجب شده است هر سال بخشی از اراضی کشاورزی استان با خسارت مواجه شود.

بر اساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی خراسان‌شمالی ، ۱۳۸ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان امسال زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته که معادل ۴۵ درصد مجموع اراضی این بخش است.

خراسان‌شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد و سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی در این استان تولید می‌شود.