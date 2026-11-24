

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های تایلند و عمان از ساعت ۱۲ چهارشنبه ۴ آذر در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های فوتبال ساحلی به مصاف هم می‌روند.

با اعلام کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، قضاوت این بازی به داوران ایرانی سپرده شد.

بر اساس اعلام AFC، تیم داوری این مسابقه به شرح زیر است:

داور: جواد فلاحی

داور دوم: مهران خلیلی

داور سوم: محمد شهیر از مالزی

داور چهارم: سامر کرم از سوریه

وقت‌نگهدار: ولید محمد از بحرین

ناظر داوری: محمد سعید از امارات

تحلیلگر ویدئویی: ماساهیرو ساکورادا از ژاپن