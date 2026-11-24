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معاون فرهنگی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور در شهرستان دهگلان از شرکت های تولیدی و چند کارگاه آموزشی این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با حضور معاون فرهنگی وزیر تعاون ، کارو رفاه اجتماعی احکام بازنشستگی تعدادی از افراد تحت پوشش بیمه روستاییان وعشایر شهرستان دهگلان اهدا شد.
عسکری همچنین در بازدید از چند کارگاه آموزشی و کارآفرینی در شهر بلبان آباد مشکلات این واحدها را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه با حضور در ۲ شرکت تولیدی شهرستان دهگلان جریان مشکلات و مطالبات کارگردان و مدیران کارگاههای تولیدی قرار گرفت.