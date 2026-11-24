بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی دهگلان با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاون فرهنگی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور در شهرستان دهگلان از شرکت های تولیدی و چند کارگاه آموزشی این شهرستان بازدید کرد.