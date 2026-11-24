روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک شناور باری متخلف در شمال خصب و محدوده جنوبی تنگه هرمز به مین دریایی برخورد کرد و دچار حادثه شد.

یک شناور باری متخلف در تنگه هرمز به مین دریایی برخورد کرد و دچار حادثه شد

یک شناور باری متخلف در تنگه هرمز به مین دریایی برخورد کرد و دچار حادثه شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های عملیاتی دریافتی، عصر امروز یک فروند شناور باری متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یابی خود، بدون رعایت دستورالعمل‌های تردد دریایی در حال عبور از مسیر غیرمجاز در محدوده شمال بندر خصب و جنوب تنگه هرمز بود که با مین دریایی برخورد کرد و متوقف شد.

در این اطلاعیه آمده است: این کشتی با حمایت جنگنده‌های ارتش قاچاقچی آمریکا تلاش کرد به گمان خود بصورت خود مخفیانه از مسیر جعلی تنگه هرمز عبور کند که مین‌های دریایی اجازه عبور نداده و انفجار آن آتش سوزی شدیدی ایجاد کرد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران بار دیگر به مالکان و فرماندهان شناور‌های تجاری تأکید می‌کند که رعایت مقررات ایمنی دریانوردی، استفاده از مسیر‌های مجاز و توجه به هشدار‌های ابلاغی مراجع مسئول، برای حفظ امنیت تردد در تنگه هرمز ضروری است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران تصریح کرد: بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند جان خدمه، امنیت شناور‌ها و سرمایه مالکان کشتی‌ها را با مخاطرات جدی مواجه سازد.