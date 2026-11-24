به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته بسیج بهره برداری از آسفالت ریزی راه بین مزارع و راه روستای پورناک در شهرستان پلدشت در مجموع به طول ۹ کیلومتر آغاز شد.

سرهنگ عطاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: برای این طرح ها که به همت بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت با مشارکت مردم ونهادها اجرا شده است در مجموع ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آنها هزینه شده است.