مراسم بزرگداشت هفتمین روز ارتحال آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی و با حضور نمایندگان دفاتر مراجع عظام تقلید، طلاب، فضلا، مسئولان و قشرهای مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در این مراسم حجت‌الاسلام حسین مؤمنی با اشاره به شخصیت علمی، معنوی و جایگاه برجسته آیت‌الله وحید خراسانی، از سال‌ها مجاهدت علمی و خدمات ارزشمند این مرجع فقید در حوزه‌های علمیه تجلیل کرد.

آیت‌الله وحید خراسانی که در ۱۰۵ سالگی دار فانی را وداع گفت، از چهره‌های برجسته جهان تشیع بود که عمر خود را در مسیر تحصیل، تدریس، تحقیق و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) سپری کرد.

تدریس خارج فقه و اصول در حوزه‌های علمیه نجف و قم، تربیت شاگردان و تألیف آثار علمی متعدد از جمله خدمات ماندگار این عالم برجسته به شمار می‌رود، میراثی علمی و معنوی که همچنان چراغ راه حوزه‌های علمیه خواهد بود.