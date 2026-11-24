مسئولان شهرستان خوی با مادر شهیدان علی اکبر و علی اصغر عسگرزاده دیدارو از ایثار و استقامت این مادر صبور تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه شهرستان خوی به همراه جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی در گرامیداشت سالروز وفات حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها و روز تکریم مادران و همسران شهدا با مادر گرانقدر شهیدان علی‌اصغر و علی‌اکبر عسگرزاده دیدار و از مقام ایشان تجلیل کرد.

علی علائی معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی به همراه امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان خوی با حضور در منزل خانواده معظم شهیدان علی‌اصغر و علی‌اکبر عسگرزاده با مادر گرانقدر این شهیدان دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار یاد و خاطره شهیدان والامقام گرامی داشته شد و حاضران با تجلیل از صبر و استقامت مادران شهدا نقش ارزشمند آنان را در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت ستودند.

شهید علی‌اصغر عسگرزاده در سال ۱۳۶۲ در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه شهرانی و شهید علی‌اکبر عسگرزاده در سال ۱۳۶۵ در منطقه حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.