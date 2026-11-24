

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز از هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال امروز سه شنبه سوم آذر با برگزاری دو بازی پیگیری شد که در مهم‌ترین دیدار این هفته تیم صدرنشین پارس جنوبی جم در دیداری خارج از خانه موفق شد با نتیجه ۳ بر یک تیم فرد البرز که در رده سوم جدول حضور دارد را شکست دهد و با ۲۵ امتیاز به صدرنشینی اش ادامه دهد.

در آخرین بازی امروز این هفته هم تیم‌های شاهین بندر عامری و نفت مسجد سلیمان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاهین خاتمه یافت.

نتایج دیدار‌های هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال به شرح زیر است:

* سایپا صفر - پالایش نفت بندرعباس صفر

* نیروی زمینی یک - هوادار صفر

* مس کرمان صفر - بعثت کرمانشاه صفر

* کاراگستر ۲ - هوادار صفر

* فولاد نوین ۲ - مس رفسنجان یک

* جزیره قشم یک - نفت و گاز گچساران یک

* فرد البرز یک - پارس جنوبی جم ۳

* شاهین بندر عامری ۲ - نفت مسجد سلیمان یک





در پایان مسابقات هفته یازدهم پارس جنوبی جم با ۲۵ امتیاز صدر جدول را حفظ کرد و کاراگستر شبستر با ۲۱ امتیاز رتبه دوم را در اختیار دارد. در انتهای جدول هم هوادار با ۵ امتیاز در قعر است.







