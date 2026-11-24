به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسائل و مشکلات محله قاضی خوی در نشست شورای پیشرفت محله‌محور با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

نشست شورای پیشرفت محله‌محور با هدف رسیدگی به مشکلات و ارزیابی مطالبات ساکنان، با حضور علی علائی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مسجد امام سجاد محله قاضی برگزار شد.

در این نشست، دغدغه‌ها و نیازهای عمرانی، خدماتی و رفاهی ساکنان محله قاضی از سوی معتمدان و اهالی منطقه مطرح شد و راهکارهای تقویت ظرفیت‌های بومی و هم‌افزایی توان مردمی برای بهبود شرایط این محله مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست علائی فرماندار خوی با اشاره به اهمیت رویکرد محله‌محور در مدیریت امور شهری، بر ضرورت حضور میدانی مسئولان، ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم و پیگیری جدی مطالبات شهروندان تأکید کرد و بهره‌گیری از توان و ظرفیت محوری مساجد را رکن اساسی در موفقیت برنامه‌های توسعه محلات دانست.

این نشست در راستای تقویت مشارکت‌های مردمی، شناسایی میدانی آسیب‌ها و کمبودهای محله و تسریع در روند پیگیری مطالبات شهروندان از طریق نهادهای خدمات‌رسان انجام گرفت.