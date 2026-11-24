فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه، در نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ایتالیا، جایزه بهترین فیلم کوتاه سال را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این اثر سینمایی با دریافت جایزه زیتون طلایی، به‌عنوان نشان اصلی این جشنواره، توانست عنوان بهترین فیلم کوتاه سال ۲۰۲۶ را به نام سینمای ایران ثبت کند.

جشنواره بین‌المللی Rieti e Sabina ایتالیا از رویداد‌های سینمایی با محوریت معرفی آثار مستقل و بین‌المللی است که در منطقه ریتی و سابینا برگزار می‌شود. جایزه زیتون طلایی نیز با الهام از پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه، نمادی از صلح، تعامل فرهنگی میان ملت‌ها به شمار می‌رود.

فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» که تمامی روایت آن در فضای مدرسه شکل می‌گیرد، با تمرکز بر جهان کودکان و تجربه‌های زیسته آنان ساخته شده و تولید آن حدود دو سال به طول انجامیده است.