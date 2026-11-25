به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، در حالی که فدراسیون جهانی کوراش، فهرست ۱۲۸ ورزشکار برتر چهار قاره را برای حضور در فینال سری جهانی (WSP ۲۰۲۶) ازبکستان نهایی کرده، خراسان شمالی با ۵ ورزشکار مرد ، یک ورزشکار زن و یک مربی در کادرفنی ، بیشترین سهم را در ترکیب تیم ملی دارد.

ابوالفضل آشفته توپکانلو (۶۰- کیلوگرم)، حمید چادرنشین (۶۶- کیلوگرم)، سهراب رخشان (۷۳- کیلوگرم)، رضا احمدزاده (۸۱- کیلوگرم)، محمدرضا وحدانی (۱۲۰+ کیلوگرم) و زهرا باغچقی (۴۸- کیلوگرم) نمایندگان استان در این رقابت‌ها هستند.

همچنین الیاس علی‌اکبری سرمربی تیم ملی مردان، خود از چهره‌های شاخص و قهرمان جهان و آسیا از خطه خراسان شمالی است.

با این ترکیب، خراسان شمالی در فینال سری جهانی ۲۰۲۶ (۱۰ تا ۱۳ آذر ۱۴۰۵) نه فقط به‌عنوان یک استان اعزام‌کننده، بلکه به‌عنوان پایگاه اصلی قدرت کوراش ایران در مصاف با برترین‌های جهان حاضر خواهد بود.

فینال سری جهانی کوراش (WSP ۲۰۲۶) فلسفه‌ای متفاوت از رقابت‌های معمول دارد ، گردهم آوردن هشت ورزشکار برتر رنکینگ جهانی در هر وزن روی گلیم ازبکستان، خاستگاه این رشته. حضور پنج مرد و یک زن از خراسان شمالی در میان این نخبگان جهانی، یعنی این استان نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح باشگاه‌های جهانی نیز نیرو تأمین می‌کند.

رقابت‌ها ۱۰ تا ۱۳ آذر در ازبکستان برگزار می‌شود.