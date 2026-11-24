به نام مبارک امیرالمؤمنین (ع)؛
پویش اهدای جهیزیه به ۲ هزار نوعروس در قم آغاز شد
پویش مردمی تأمین جهیزیه برای نوعروسان کمبرخوردار با مشارکت اقشار مختلف مردم، علما، خیرین، بازاریان و کسبه همزمان با سراسر کشور در قم نیز آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، در پویش اهدای جهیزیه، هر فرد میتواند با اهدای مبلغ ۱۱۰ هزار تومان به نام مبارک امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب علیهالسلام، در تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند سهیم شود.
قرار است با مشارکت مردمی، برای ۲ هزار نوعروس در سراسر کشور جهیزیهای آبرومندانه تأمین شود که سهم استان قم از این طرح، ۱۰۰ نوعروس است. سقف اعتبار خرید جهیزیه برای هر نوعروس نیز ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این پویش همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب سلاماللهعلیها آغاز شده و قرار است اقلام جهیزیه در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها به نوعروسان اهدا شود.
اجرای این طرح با همت سازمان بسیج سازندگی در سطح کشور در حال انجام است؛ پویشی که تلاش دارد با مشارکتهای کوچک مردمی، زمینه آغاز زندگی مشترک را برای هزاران زوج جوان نیازمند فراهم کند.