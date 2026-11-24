به نام مبارک امیرالمؤمنین (ع)؛

پویش اهدای جهیزیه به ۲ هزار نوعروس در قم آغاز شد

پویش مردمی تأمین جهیزیه برای نوعروسان کم‌برخوردار با مشارکت اقشار مختلف مردم، علما، خیرین، بازاریان و کسبه همزمان با سراسر کشور در قم نیز آغاز شده است.