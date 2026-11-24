بارانداز ریلی نقده در استان آذربایجان غربی، با هدف تسهیل در جابه‌جایی و کاهش هزینه‌های حمل و نقل، با پیشرفت ۷۰درصدی در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بارانداز ریلی شهرستان نقده با هدف تسهیل در جابجایی و کم شدن هزینه های حمل و نقل با پیشرفت فیزیکی ۷۰ در صد در حال احداث است.

امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده با اشاره به ظرفیت های ارتباطی از جمله جاده ترانزیتی شمال‌غرب کشور و راه آهن این شهرستان افزود: درقالب برنامه سرمایه گذاری اینوا و تاکید استاندار بر توازن توسعه در سطح استان، ما ۱۰ هکتار زمین در اختیار سرمایه بندر خشک قرار دادیم و با اتمام این طرح زمینه اشتغال برای بیش از ۴۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

غلامرضا نادری سرمایه گذار این طرح نیز از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی طرح خبر داد و افزود: تا به امروز بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هزینه شده است که با احداث ایکس ری و سایر زیر ساخت ها در مرحله اول به ۲ هزار و‌۵۰۰ میلیارد تومان خواهدرسید.

وی افزود: پیش بینی می شود این طرح تا بهمن سال‌جاری به بهره برداری برسد.

بار انداز ریلی نقده فراتر از یک طرح حمل و نقل، فرصتی برای پیوند تولید با تجارت و اشتغال است، طرحی که می تواند ظرفیت های اقتصادی منطقه را به عاملی برای توسعه منطقه تبدیل کند.