هفته پنجم لیگ برتر هندبال، تداوم برد‌های استقلال و سپاهان

هفته پنجم لیگ برتر هندبال، تداوم برد‌های استقلال و سپاهان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های هفته پنجم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، سه‌شنبه ۳ آذر برگزار شد.

در تهران، نیروی زمینی میزبان استقلال کازرون بود. شاگردان صادق شاه‌نشین در این دیدار خارج از خانه نیز روند پیروزی‌های خود را ادامه دادند و با نتیجه ۳۴-۲۹ از سد میزبان خود گذشتند. این نتیجه، سومین شکست پیاپی نیروی زمینی در لیگ برتر را رقم زد.

در دیگر دیدار این هفته، پرواز هوانیروز در اسلام‌آباد غرب مقابل میدکوفرآور زرند قرار گرفت. دو تیم در مسابقه‌ای نزدیک و پایاپای به تساوی ۲۸-۲۸ رضایت دادند تا هر کدام یک امتیاز به اندوخته‌های خود اضافه کنند.

نفت و گاز گچساران نیز دیگر تیم مهمان پیروز هفته پنجم بود. شاگردان آزاد منجیری در مشهد به مصاف نام‌آوران رفتند و با در اختیار گرفتن جریان مسابقه در بیشتر دقایق، موفق شدند با نتیجه ۳۲-۲۴ به برتری برسند و شکست هفته گذشته خود را جبران کنند.

یکی از نزدیک‌ترین و جذاب‌ترین مسابقات هفته در اصفهان و میان سپاهان نوین و مس کرمان برگزار شد. این دیدار در ابتدا با برتری چندگله مس کرمان همراه بود، اما سپاهان نوین به‌تدریج اختلاف را کاهش داد و تا آستانه به تساوی کشاندن مسابقه پیش رفت. با این حال، در نهایت مس کرمان با نتیجه ۳۱-۳۰ به پیروزی رسید تا با کسب دو امتیاز این مسابقه، مجموع امتیازات خود را به عدد ۸ برساند.

دیگر نماینده اصفهان، فولاد مبارکه سپاهان نیز در خانه نمایشی مقتدرانه داشت. طلایی‌پوشان که میزبان مقاومت شهرداری تبریز بودند، با ارائه بازی منسجم و برتری محسوس، حریف خود را با نتیجه ۳۷-۱۶ شکست دادند تا پنجمین پیروزی متوالی خود را در این رقابت‌ها جشن بگیرند.

در آخرین دیدار هفته پنجم نیز هپکو اراک برابر نفت امیدیه به میدان رفت. نفت امیدیه که تنها تیم بدون امتیاز لیگ برتر محسوب می‌شد، در این مسابقه توانست به طلسم ناکامی‌های خود پایان دهد و در نهایت با نتیجه ۲۵-۲۵ هپکو اراک را متوقف کند و به اولین امتیاز لیگ برتری دست پیدا کند.

نتایج کامل هفته پنجم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵

نیروی زمینی تهران ۳۴-۲۹ استقلال کازرون

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۳۷-۱۶ مقاومت شهرداری تبریز

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب ۲۸-۲۸ میدکوفرآور زرند

نام‌آوران مشهد ۲۴-۳۲ نفت و گاز گچساران

سپاهان نوین اصفهان ۳۰-۳۱ مس کرمان

هپکو اراک ۲۵-۲۵ نفت امیدیه

جدول رده‌بندی لیگ برتر نیز در پایان هفته پنجم به صورت زیر است:

۱. استقلال کازرون، ۱۰ امتیاز

۲. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، ۱۰ امتیاز

۳. مس کرمان، ۸ امتیاز

۴. نفت و گاز گچساران، ۵ امتیاز

۵. سپاهان نوین اصفهان، ۵ امتیاز

۶. هپکو اراک، ۵ امتیاز

۷. میدکوفرآور زرند، ۵ امتیاز

۸. نیروی زمینی ارتش، ۴ امتیاز

۹. پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب، ۳ امتیاز

۱۰. نام‌آوران مشهد، ۲ امتیاز

۱۱. مقاومت شهرداری تبریز، ۲ امتیاز

۱۲. نفت امیدیه، ۱ امتیاز